台電高雄區處攜手大用戶拚節能 強化復電效率

台電高雄區處今日上午舉辦年度大用戶座談會。（台電提供）

台電高雄區處今（15）日上午舉辦年度大用戶座談會，共有高壓以上用戶約115人出席，以金屬製品等傳統產業為大宗；台電高雄區處處長黃志榮強調，今年座談會特別強化用戶設備維護觀念，導入「設備管理即節能」的新思維，期盼在停電發生時加速復電，降低影響程度。

今天除了傳統產業用戶，包括高雄榮總、高醫及水利局等重要用電單位，也出席關注穩定供電與能源管理議題，擠爆台電高雄區處大禮堂。

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台電高雄區處處長黃志榮表示，台電長期投入外線設備巡檢與維護，但自責任分界點起至用戶端設備，屬用戶內線範疇，須仰賴用戶自主定期檢測與維護。他並提醒，高壓以上用戶應配置專業機電人員，落實日常監測與管理，當發生內線停電時，應依復電標準作業流程迅速排除故障。

台電節能服務課也說明，依據《能源管理法》，契約容量800瓩以上用戶須達平均年節電率1%以上，且自114年起依全公司用電規模分級管理，部分用戶節電目標提升至1.5%，而節電成果須透過具體節能措施認列，非單純因產能調整所減少之用電量不予計入。

黃志榮感謝大用戶踴躍參與，盼透過座談會交流，使用戶由「被動用電」轉型為「主動管理用電」，共同打造更安全、穩定且高效率的用電環境。

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