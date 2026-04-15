台灣獼猴狠摧花！阿里山園區掠食大島櫻 遊客驚呼連連

遊客目睹台灣獼猴在沼平公園大島櫻花樹上大快朵頤。（圖由黃源明提供）

阿里山國家森林遊樂區約有近百隻台灣獼猴，花季期間，獼猴掠食大島櫻的花，殘暴地折斷樹枝，不少遊客目睹驚呼連連。嘉義林業分署指出，目前由阿里山工作站及委託阿里山生態旅遊協會執行獼猴監測、驅離及對遊客宣導「不餵食、不接觸、食物不外露」等原則，避免猴害。

「阿里山達人」黃源明說，原本是花季尾聲備受期待的大島櫻，近年來因受到台灣獼猴青睞，來不及盛開，花苞就被猴群取食殆盡，其他遭殃的還有台灣一葉蘭和多花紫藤等。由於獼猴掠取花朵時，往往會攀折樹枝，對樹木造成不小的危害，也影響到花況。

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嘉義林業分署指出，分署與阿里山生態旅遊協會自2021年開始監測阿里山國家森林遊樂區獼猴分布及搶食狀況，目前園區有祝山、沼平及大門處等3個猴群，以及群外猴約10隻，粗略估算園區的獼猴約在100隻以內。因為祝山地區曾發生獼猴搶食誤傷遊客事件，嘉義分署於2023年針對祝山有搶食行為猴隻進行誘捕，共誘捕7隻並野放至國有林獼猴天然棲地，該處猴群從原本的14隻降至7隻。

嘉義林業分署表示，目前由阿里山工作站及委託阿里山生態旅遊協會執行採取複合式獼猴防治措施，包括對遊客宣導「不餵食、不接觸、不干擾、食物不外露」等原則、將園區垃圾桶更換為防猴垃圾桶、祝山用餐空間以隱型鐵窗區隔人猴，安排人員巡視驅猴、誘捕獼猴異地野放等。

台灣獼猴在沼平公園大啖大島櫻的花。（圖由黃源明提供）

台灣獼猴正在掠食大島櫻，遊客見狀驚呼連連。（圖由黃源明提供）

遊客目睹台灣獼猴在沼平公園大島櫻花樹上大快朵頤。（圖由黃源明提供）

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