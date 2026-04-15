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    罕見「三星拱殘月」明清晨登場 還有隱藏版海王星等你發掘

    2026/04/15 09:54 記者甘孟霖／台北報導
    4/16清晨「三星拱殘月」示意圖。（圖由台北天文館提供）

    4/16清晨「三星拱殘月」示意圖。（圖由台北天文館提供）

    台北市立天文館指出，4月16日天亮前，東方低空將出現一場難得的「三星拱殘月」天象。清晨4時30分左右，一彎細細的殘月自東方升起後，水星、火星與土星3顆行星也將陸續現身，沿著黃道略呈弧形排列，形成宛如拱抱殘月的美麗景象，為晨曦前的天空增添迷人風采，此外還有肉眼看不見的海王星悄悄隱身其中。

    台北天文館表示，4月16日將有4顆行星陸續與月球發生「合」，意即在天球上經度相同、看起來較接近的天象，包括3時11分的水星合月、5時23分的海王星合月、8時46分的火星合月，以及14時8分的土星合月。

    天文館說，雖然在台灣不易於各行星「合」的時刻觀賞，但可在當日天亮前欣賞到這些行星與月球相近的景象，其中水星位置較高也最亮，約-0.1等，火星居中，土星則較接近地平線，需把握天亮前的短暫時機，才能在快速增亮的曙光中找到它們；亮度約7.9等的海王星，則需要透過望遠鏡輔助才有機會辨認。

    天文館補充，這些星體看似彼此相近，實際卻相距甚遠，其中月球離地球約38萬公里，火星與土星遠在數億至十多億公里外，海王星則更遠達約45億公里，排列相近只是從地球所見的投影效果。天氣良好時，建議可於日出前選擇東方視野開闊處，以肉眼即可欣賞難得的巧合排列天象。

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