台南大遠百4/16~5/11母親節檔期納醫療人員 持證購物獨享優惠

台南大遠百今年母親節購物檔期特別納入醫療人員，凡持識別證前往購物、有獨享的優惠。（記者王俊忠攝）

台南大遠百布局今年5月母親節檔期「媽咪我愛你」，將於4月16日至5月11日登場，集結百貨服飾、生活家電等多元商品，搭配高回饋促銷與支付優惠，打造兼具品味與實用的購物節。另大遠百也貼心把5月12日護理師節納入檔期，凡持醫護藥師或治療師等識別證人士前往購物，享有特別優惠。

台南大遠百母親節檔期，百貨服飾當日累計購滿5000元送500元；保健器材/BOSE單筆5000元送500元；大家電單筆滿1萬元送1000元，台南獨家祭出主題餐廳當日單筆消費滿1500元加送200元百貨服飾券，買越多送越多。

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另，推出來店禮及部別滿額贈，遠百APP金級會員4月16日於全館當日單筆消費滿1500元可換摺疊風琴購物袋（2入1組），限量550份；4月16日服飾部門單筆滿15000元可換四輪摺疊購物車，限量80台；5月1日起單筆滿10000元送輕便購物車，限量60台，都是日常實用、便利性的好禮。

此次母親節檔期特別把5月12日的護理師節納入，台南大遠百感謝醫護人員平日工作辛苦，從5月1日至12日凡持醫護藥師或治療師等醫療人員識別證+遠百APP或HAPPY GO卡到5樓客服中心，即可免費兌換1000元抵用券+當天全日免費停車優惠。

5月1日起，醫療人員單筆消費滿500元以上可兌換安妮兔便利束口包或法國兔密封大湯杯好禮；5月12日護理師獨享於百貨服飾當日累計購滿5000元可兌換500元抵用券，獻給最辛苦的護理人員。

台南大遠百並於4月25日邀請成大醫院與成大護理系共同舉辦「健康媽咪&小小護理師體驗營」，歡迎幼兒園大班至國小五年級的學生報名參加闖關與角色扮演活動；5月2日有花藝手作DIY課程，邀請景觀花藝老師林美媛現場教做母親節花藝。

台南市光華高中的流行MV舞蹈社五位辣妹帶來勁歌熱舞，炒熱台南大遠百母親節檔期造勢活動。（記者王俊忠攝）

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