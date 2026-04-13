北市敬老卡7月起陸續換發二代卡 新領或補發先、既有持卡人再等等

台北市政府秘書長王玉芬（中）、社會局長姚淑文（左一）等人針對敬老卡使用問題在議會備詢。（記者方賓照攝）

台北市敬老卡目前均為一代（悠遊）卡，市議員王欣儀今於議會民政部門質詢時指出，七月起換發成二代卡。對此，社會局回應，一代卡晶片儲存空間有限，隨著敬老卡使用範圍擴增，影響未來系統擴充空間，故需換發二代卡，預計7月從「新領」或「補發」的長者開始使用，其他既有50萬餘名持卡人，換發方式尚在規劃中。

市府依據2025年12月統計，全市有58萬9801名長者，現行敬老卡持卡數52萬4871張、愛心卡註記敬老約4萬8826張，持卡比率97.3%，平均使用點數220點，用完480點者占8%。

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社會局解釋一、二代卡差異，悠遊卡的功能是寫在卡片端，隨著使用範圍擴增，技術層面上，一代卡晶片儲存空間有限，影響未來系統擴充空間，需要二代卡才可增加儲存空間，預計7月新領或補發的長者開始使用，陸續換發，既有持卡人後續換發方式目前尚在規劃中。粗估50萬餘張製卡、耗材及相關郵寄費等行政費用，約需1400萬元，另各運具及場館等系統修改費用尚需彙整估算。

民政局提到，二代卡發放相關細節及期程規劃，將待府內進行討論後，再請區公所配合辦理。

悠遊卡公司說明，有收到社會局購買二代卡的需求，一切配合社會局的時程規劃。若換成二代卡，長者透過「悠遊付」APP進入「悠遊卡加值機」，可享隨時隨地領取回饋金或幫卡片加值等優點，例如敬老重陽禮金1500元發放，長者只要打開「悠遊付」APP進入「悠遊卡加值機」功能，將二代敬老卡貼在手機背後感應（靠卡），敬老金就會自動匯入卡片；公路局推動的常客回饋，只要卡片符合資格且完成登錄，回饋金核發後，靠手機就能領取回饋。

王欣儀說，二代卡已克服技術瓶頸，可以做到「跨月累點」，建議可先從跨季或每半年結算的方向研議。社會局回應，敬老卡點數主要目的為提升長者社會參與，給予點數提供交通工具及場館使用，定期點數給予是鼓勵長者定期外出的引導方式，跨月累計尚須有更具體資料，顯示不影響長者定期外出動機及減少點數現金化聯想，未來持續檢視敬老卡點數整體使用狀況，兼顧社會福利資源衡平分配及財政永續。

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