竹市府辦活動過半個月舞台未拆 議員楊玲宜批影響公安太離譜

新竹市府辦活動過半個月竟舞台未拆，市議員楊玲宜批恐影響公共安全，實在太離譜了。（記者洪美秀攝）

新竹市府城銷處3月28日及29日在大湳雅公園舉辦風城野營祭活動，但活動已結束半個月了，舞台及活動大型道具和鷹架竟都未拆，任憑風吹日曬雨淋。市議員楊玲宜批，高虹安市府辦活動實在太離譜，難道活動可一次兩用？連鷹架看板上的日期都未改，更擔憂舞台支撐力恐有安全疑慮，批市府把市民的公共安全當兒戲，且大剌剌允許廠商亂擺架這些設備，也影響市容景觀。

市府城銷處表示，因活動4月18日尚有一場次，才保留既有舞台設施，作為後續活動使用，提升設施使用效率，避免重複搭拆所產生的額外成本與資源浪費，也減少施工對周邊環境與居民的影響。目前舞台周邊有設置警示線，也請警察局協助加強巡邏，避免民眾進入舞台範圍發生危險；已拆除舞台樓梯，降低民眾攀爬風險。而風城野營祭18日在大湳雅公園推出第二樂章，活動有草地音樂、風格市集、輕食餐車、親子互動體驗及夜間氛圍燈光等內容，近期會由廠商更換新的海報，提供市民最新的活動訊息。

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楊玲宜痛批市府辦活動如此草率，這些舞台設備和鷹架經2週的風吹日曬雨打，恐有結構安全疑慮，市府允許這樣的舞台及鷹架再辦活動嗎？再者大湳雅公園平常活動散步民眾不少，市府公然允許廠商把備用的設備放在公家土地上，就是允許這些違建設備存在，市府到底依照哪個規定或合約可允許廠商如此做？不僅破壞公園活動完整性，更破壞整體市容景觀，且有安全疑慮。只能說高虹安市府辦活動沒有最扯，只有更扯。

新竹市府辦活動過半個月竟舞台未拆，市議員楊玲宜批恐影響公共安全，實在太離譜了。（記者洪美秀攝）

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