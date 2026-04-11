大鵬灣帆船生活節登場 比基尼水上鋼鐵人開場辣翻全場

「大鵬灣帆船生活節」登場，水上鋼鐵人Peggy身穿比基尼獨挑大樑開場，辣翻全場。（記者陳彥廷攝）

「大鵬灣帆船生活節」今天在大鵬灣濱灣碼頭登場，請來「水上鋼鐵人」開場，更是台灣寥寥可數的女性鋼鐵人Peggy獨挑大樑，她身穿比基尼登場，拉開「大鵬灣帆船生活節」旗子，全場報以如雷掌聲。

開幕式冠蓋雲集，屏東縣長周春米、立委徐富癸、交通部觀光署景區發展組長黃怡平、議員林蔡鳳梅、東港鎮長黃禎祥、林邊鄉長鄭慶堂、海洋委員會副處長陳歐泉及墾丁國家公園管理處長許書長、鵬管處長王玟傑還在在地相關觀光產業業者與轄區里長等人出席，鳴槍宣布活動「揚帆」出發。

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大鵬灣是國內第一個提供水上鋼鐵人比賽的合法開放場域，女性水上鋼鐵人Peggy就是大鵬灣在地的戲湖咖啡所培養，她穿著比基尼在碧海藍天高速馳騁、騰空翻轉，精實身材展現極致的力與美，辣爆現場。

周春米說，大鵬灣帆船生活節歷年來評價極佳，尤其今年的水上鋼鐵人表演更是令人耳目一新。屏東縣政府在整個屏東北中南都舉辦活動，現在東港就是屏東黑鮪魚文化觀光祭，上週「第一鮪」已經以每公斤1.06萬元的新高價拍出，加上屏北「三大日」音樂節及屏南「南國生活節」，可達到彼此串聯的效果。

周春米說，去年底大鵬灣的遊二區已成功BOT，而整個都市計劃區的全面啟動更是整屏東觀光能量發展動見觀瞻的關鍵，感謝中央在屏東國家級建設的投入，也呼籲中央與地方協加速區域計畫定案。立委徐富癸說，大鵬灣除了遊一、二及三區為國有，將請交通部同步啟動規劃，評估現行法規對私有地開發的條件，以利帶動整個大東港地區甚至屏東沿海的發展。

水上鋼鐵人Peggy身穿比基尼開場辣翻全場。（記者陳彥廷攝）

水上鋼鐵人Peggy身穿比基尼開場辣翻全場。（記者陳彥廷攝）

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