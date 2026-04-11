中東戰火》國泰航空宣布5月中起取消2％客運航班 這些航班受影響

因應中東戰火未歇導致燃油價格飆升，國泰航空宣布5月中起將取消部分客運航班。（記者吳亮儀攝）

航空油價受中東戰火影響，國泰航空今天（11日）宣布，調整5月中旬至6月底客運航班運力，將取消佔總數約2%的客運航班，主要為區域短途航班及少量往來澳洲、南亞及南非的航班。

國泰航空表示，近期中東局勢持續緊張，對航空燃油價格帶來負面影響。自3月以來，航空燃油價格顯著上升，並一直維持在高水平，對全球航空公司造成沉重的成本壓力。

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航空燃油價格包含原油部分和煉油部分，兩者近期均大幅攀升。根據國際航空運輸協會（IATA）公布的數據，截至2026年4月3日當週，全球航空燃油平均價格每桶209美元，較2026年2月27日當周每桶99.40美元大幅增加。

國泰航空表示，過去一個月已盡力採取合適方案，以保持航班網絡運作如常，包括調整燃油附加費以應對燃油價格飆升，「儘管我們已採取不同辦法應對，仍未足以緩解燃油價格上升的衝擊」。

國泰航空表示，削減運力是迫不得已的最後選擇，為紓緩成本上升的部分壓力，國泰航空將整合少量於5月16日至6月30日期間營運的客運航班，香港快運也將於5月11日至6月30日期間作出少量航班整合。

國泰航空表示，在此期間，國泰航空將取消佔總數約2%的客運航班，主要為區域短途航班及少量往來澳洲、南亞及南非的航班，所有受影響顧客將獲安排轉乘原定航班起飛時間24小時內出發的其他航班。

與此同時，香港快運將取消佔總數約6%的客運航班，將安排接近所有受影響顧客轉乘原定航班起飛時間24小時內出發的其他航班。所有受影響顧客將於4月13日（週一）或之前獲通知其新航班的安排。

此外，國泰航空往返杜拜、利雅得的客運航班，也因應中東最新局勢續取消至2026年6月30日。國泰航空表示，和香港快運計劃6月後運作全數定期客運航班，視乎中東最新局勢發展及航空燃油價格走勢。

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