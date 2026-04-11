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    首頁 > 生活

    馬公菜園社區「成長教室」手作香腸 傳承日常生活記憶

    2026/04/11 18:37 記者劉禹慶／澎湖報導
    菜園社區成長教室製作香腸，馬公市長黃健忠與代表吳武宗都都參加。（馬公市公所提供）

    菜園社區成長教室製作香腸，馬公市長黃健忠與代表吳武宗都都參加。（馬公市公所提供）

    澎湖縣馬公市菜園社區今（11）日在菜園活動中心舉辦「成長教室活動」，以手作香腸為主題，結合飲食文化與社區學習，吸引居民踴躍參與。

    活動由菜園社區發展協會主辦，理事長暨菜園里里長黃文隆全程陪同，帶領學員逐步完成香腸製作流程，讓參與者在實作中理解飲食文化背後的生活經驗，現場氣氛熱絡，展現社區凝聚力。

    黃文隆說，社區推動成長教室活動，是希望透過實際動手的方式，讓居民重新認識生活中逐漸少見的傳統技藝。以香腸製作為例，不僅是一項手藝的學習，更重要的是在過程中促進彼此交流，也讓年輕一代有機會接觸過去生活經驗，讓社區的日常記憶得以延續。

    馬公市長黃健忠應邀出席，體驗香腸灌製過程，從備料、調味到填充成形，與現場居民一同動手操作，感受傳統技藝的實作過程。馬公市民代表吳武宗亦也場關心，與社區居民互動交流。

    黃健忠說，社區課程若能貼近日常生活，更容易吸引居民參與，也更能形成穩定的互動關係。透過這類簡單而實在的活動，不僅讓居民有機會走出家門，也讓不同世代之間有更多交流的空間。感謝黃文隆里長及社區團隊長期投入，讓社區活動持續推展，累積在地能量。市政團隊持續關注各里社區發展需求，支持以在地特色為基礎的多元活動，讓社區空間發揮更多功能。

    黃健忠到菜園社區活動中心，製作體驗香腸。（馬公市公所提供）

    黃健忠到菜園社區活動中心，製作體驗香腸。（馬公市公所提供）

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