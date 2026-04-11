產學強強聯手！ 虎科大攜手上銀啟動智慧製造中心

中心規劃完整呈現技術脈絡，從關鍵零組件、系統整合到機器人應用，並設立機器手臂證照與認證專區。（虎科大提供）

培育工程教育與高階製造人才，國立虎尾科技大學與上銀科技打造「智慧製造研發暨人才培育中心」，將由上銀投入5000萬元，和校方建構智慧製造產業的實戰場域。校長張信良表示，將透過中心整合課程、設備、師資、證照與研發能量，打造從學習到就業、從技術養成到創新研發的完整培育鏈。

智慧製造研發暨人才培育中心啟用典禮由張信良主持，上銀科技董事長卓文恒、行政院政務顧問蔡榮捷、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長陳怡帆等人出席見證。

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張信良表示，此中心將採「產官學共創」模式運作，依研發與育才需求整合政府資源，因此產、學雙方規劃10年合作藍圖，將由上銀每年挹注500萬元，支持中心建置、設備維護、技術研究與人才培育，透過研究合作、技術交流與共同開課，使師資更貼近產業需求，進一步提升學生競爭力與產業接軌度。

張信良指出，中心從關鍵零組件、系統整合到機器人應用，並設立機器手臂證照與認證專區，配合業師授課、證照訓練、專題研究與企業參訪，強化學生實作能力，更將作為高中職參訪與科技體驗的重要場域，藉由導覽與示範活動提升技職教育吸引力。

卓文恒表示，與校方共建中心，希望打造最貼近產業現場的學習環境，讓學生能掌握從元件、系統到應用的完整能力，未來成為引領台灣智慧製造的重要力量。

蔡榮捷表示，台灣未來的競爭力關鍵拼圖在於培養出「懂技術、會整合、敢創新」的戰略人才，這不僅契合當前產業升級需求，也在我國技職教育體系中具有重要示範意義；陳怡帆表示，此次業界投入重金與校方共構中心，為年輕學子搭建起銜接產業的橋梁與平台。

虎科大校長張信良（左）與上銀科技董事長卓文恒（右）聯手籌設人才培育中心，深化產學合作布局。（虎科大提供）

中心規劃完整呈現技術脈絡，從關鍵零組件、系統整合到機器人應用，並設立機器手臂證照與認證專區。（虎科大提供）

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