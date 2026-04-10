高雄果嶺公園人氣高、設施不足？高市工務局長：若有需要可加公廁

果嶺公園人氣高，每年維護管理費用約一千七百萬元，主要是草皮。（高市府提供）

國民黨籍高市議員鍾易仲關注果嶺自然公園，擔心人潮過多、設施不足、維修費負擔太大？工務局長楊欽富答詢說明每年約1700萬元維護費，後續可能評估增設公廁。

鍾易仲今質詢時提及澄清湖園區與果嶺自然公園吸引大批人潮到訪，他注意到市府陸續投入大筆經費升級環境，好奇這麼大空間、這麼多人使用，後續維管費用負擔是否能撐住?尤其果嶺公公園太遼闊，是否會再增設休憩相關設施？

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楊欽富答詢指出，澄清湖每年維管經費約4000萬元，停車收費與部分委外收入約2000萬元，後續會持續盤點相關經費。

果嶺公園部分每年維管經費約1700萬元，停車場收入粗估每年約有千萬元，目前維護重點主要是草皮，暫時不會增加太多人工設施，如果有需求，可能會是公廁部分，會評估是否增設公廁，讓遊客方便一點。

鍾易仲建議可成立志工隊協助導，或規劃遊園車接待長輩或行動不便者；楊欽富說後續會評估委由企業認養、也會考慮志工，但遊園車比較不方便，因為園區路幅較小。

果嶺公園是高雄近期最夯景點，有民眾在草皮上躺平。（記者王榮祥攝）

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