螢火蟲季來了！東勢林場賞螢人潮恐爆增 交通疏導攻略一次看

勢林路在賞螢旺季湧入車潮。（警方提供）

每年4、5月份是賞螢旺季，台中市東勢區及新社區環境適合繁殖螢火蟲，常吸引中部地區甚至全國遊客探訪，為因應賞螢驟增車流與易壅塞路段，東勢警分局於4月11日至4月26日活動期間，規劃交通疏導，呼籲遊客遵守。

東勢警方今日指出，規劃交通疏導崗平日3處、假日8處，由員警全力執行交通疏導勤務作為，並協調東勢林場聘請義交協勤疏導，共同維持活動路線車流順行。東勢林場也另派員定時巡視停車場，如停車場將滿時，即通報透過警廣呼籲民眾轉往鄰近停車場轉乘公車或遊覽車接駁等避免陷入車陣。

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建議行車路線如下：

1、來程：由市區往東勢：豐勢路經東勢大橋，右轉豐勢路→接勢林街→到達東勢林場；由苗栗往東勢：東蘭路左轉勢林街→到達東勢林場。

2、去程：由東勢往市區：東勢林場→勢林街接東勢區豐勢路→左轉東勢大橋→接石岡區豐勢路→接明德路或東勢林場→勢林街接東勢區豐勢路→右轉東蘭路→左轉石城街→右轉石岡區豐勢路；由東勢往苗栗：右轉東環街→右轉東蘭路→經卓蘭大橋→苗140縣道。

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