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    首頁 > 生活

    基市興隆街邊坡復健清除危石 4月2周末7-19時雙向封閉

    2026/04/10 09:53 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市興隆街去年11月因邊坡坍塌，市府進行修復工程，經清查上方仍有危石，將於4月11日起一連2週，利用週休二日封路交管清除。（基隆市政府提供）

    基隆市興隆街去年11月因邊坡坍塌，市府進行修復工程，經清查上方仍有危石，將於4月11日起一連2週，利用週休二日封路交管清除。（基隆市政府提供）

    基隆市暖暖區興隆街2025年11月因邊坡坍塌，市府工務處辦理災後復建工程，第一階段工程已於今年1月完成道路側防落石柵設置，作為即時防護設施。基隆市政府將於明天（11日）起一連2週的週六、週日，早上7時到晚間7時辦理雙向封路拆除危石，用路人請改道行駛台2丁線（源遠路、粗坑口路），避開施工路段。

    工務處土木工程科科長張佑竹表示，興隆街2025年11月因邊坡坍塌，第一階段邊坡復建工程於今年1月完成道路側防落石柵設置；惟3月31日現地勘查，邊坡上方仍有約50立方公尺危石，為確保用路人安全，將進行第二階段危石打除作業。

    施工期間將於4月11日、12日及4 月18日、19日，每日7時至19時，針對工區範圍實施雙向道路封閉管制，以利高空作業及落石清除進行，避免施工過程中發生危害。工務處呼籲，施工封閉期間請用路人配合現場交通管制，並提前改道行駛台2丁線（源遠路、粗坑口路），以避開施工路段。

    基隆市興隆街去年11月因邊坡坍塌，市府進行修復工程，經清查上方仍有危石，將於4月11日起一連2週，利用週休二日封路交管清除。（基隆市政府提供）

    基隆市興隆街去年11月因邊坡坍塌，市府進行修復工程，經清查上方仍有危石，將於4月11日起一連2週，利用週休二日封路交管清除。（基隆市政府提供）

    基隆市興隆街去年11月因邊坡坍塌，市府進行修復工程，上方仍有危石，將於4月11日起一連2週，利用週休二日清除。（基隆市政府提供）

    基隆市興隆街去年11月因邊坡坍塌，市府進行修復工程，上方仍有危石，將於4月11日起一連2週，利用週休二日清除。（基隆市政府提供）

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