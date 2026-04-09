20分鐘就能充飽電！ 北市產發局攜手民間設電動車快充站

「U-POWER大同承德站」座落於數位產業園區，周邊有承德路主幹道，串聯士林、圓山，建造兼容停車場及電動汽車充電站的場域。（記者孫唯容攝）

台灣電動車市場持續增長，全台共有約14萬台電動車，台北市擁有超過2萬5千台，數量全國第一。台北市政府產業發展局拓展充電站場域，攜手U-POWER旭電馳科研，在台北數位產業園區設置高效能電動車充電站「大同承德站」，打造12席充電車格，可支撐周邊約1200輛電動車的充電需求。

「U-POWER大同承德站」座落於數位產業園區，周邊有承德路主幹道，串聯士林、圓山，建造兼容停車場及電動汽車充電站的場域。面對新世代電動車高功率需求。U-POWER董事長陳鵬旭指出，大同承德站導入最新480kW超高功率充電設備，支援美規CCS1與歐規CCS2充電標準，支撐周邊約1200輛電動車的充電需求，平均充電時間約20分鐘，短時間充飽電替民眾解決里程焦慮。

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U-POWER董事長陳鵬旭指出，早期電動車的充電樁皆為慢充，今年起台灣邁入電動車2.0時代，像是Mercedes-Benz、BMW等歐洲車種都推出400Kw的車輛，可以想一家便利商店開店約25Kw，「一台車所需的用電量，等同10到15間便利商店的用電量」，宛如「充電怪獸」，因此在台北市核心路段，部署高功率的充電站成為必備的策略，透過快充、慢充的組合拳來搭配。

不過，在都會區建制大型充電車站亦有困難處，陳鵬旭說明，現在全台共14萬台，未來成長到100萬台，所需電量大概將占全台總發電量1％，電力供給不是太大困難，但在都會區配電工程就需要倚賴市府，包含鋪設電纜、挖馬路，設置大型變壓器轉換輸配到的電力轉換，需要多面向的配套。

產發局長陳俊安指出，台北市有超過2萬5千台的電動車，充電站也是全國最多，隨著電動車的普及，以及淨零碳排自治條例打造綠運城市的目標，透過公私協力密集的設立充電站，給車主更多選擇，希望未來在各行政區與市有地的閒置空間，能與民間多家合作。

陳俊安坦言，目前市有停車場多為慢充站，車主需要停好幾個小時才會能充滿電，希望快充能讓充電像是油車加油一樣，增加充電站的輪替率，讓民眾不會感到充電不方便，才能提升整體電動車普及率。

台北市政府產業發局拓展充電站場域，攜手U-POWER旭電馳科研，在台北數位產業園區設置高效能電動車充電站「大同承德站」，打造12席充電車格，可支撐周邊約1200輛電動車的充電需求。（記者孫唯容攝）

U-POWER董事長陳鵬旭指出，早期電動車的充電樁皆為慢充，今年起台灣邁入電動車2.0時代，像是Mercedes-Benz、BMW等歐洲車種都推出400Kw的車輛，可以想一家便利商店開店約25Kw，「一台車所需的用電量，等同10到15間便利商店的用電量」，宛如「充電怪獸」。（記者孫唯容攝）

U-POWER董事長陳鵬旭指出，大同承德站導入最新480kW超高功率充電設備，支援美規CCS1與歐規CCS2充電標準，支撐周邊約1200輛電動車的充電需求。（記者孫唯容攝）

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