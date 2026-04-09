宜蘭森林系果醬紅到國外 職人楊雁晴再奪1銀6銅

宜蘭縣代理縣長林茂盛肯定楊雁晴投入研發果醬的用心。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣冬山鄉果醬研發職人楊雁晴，善於將在地食材融入果醬，近年獲獎無數，今年推出有著森林系風味的系列果醬，遠赴英國參賽再度爆紅，奪得1銀6銅佳績，提升台灣國際能見度。

世界柑橘類果醬大賽被譽為「果醬界奧斯卡」，楊雁晴今年下足功夫，一口氣研發出「茂谷白鷺紅果醬」、「柑橘素馨紅果醬」及「山風釀—橙辛果醬」，成功在分項組別中，獲得評審肯定，總計拿到7面獎牌。

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她說，自己長期以在地農產為核心，透過加工技術提升附加價值，並結合風味設計展現地方特色，用一罐果醬濃縮宜蘭山海與四季的味道，這次得獎作品融合柑橘、在地茶葉與森林植物等元素，充分呈現宜蘭多元風土條件。

其中「山風釀」果醬，是與農業部林業及自然保育署宜蘭分署及宜蘭大學森林暨自然資源學系共同研發，結合森林資源與農產應用，開發具地方特色與市場潛力產品，以茂谷柑為基底，混搭台灣特有種「肖楠葉」的沉穩木質調及「月桃葉」的獨特辛香氣。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，楊雁晴成立果醬自有品牌「青菓邸舍」，結合創意與工藝，成功讓宜蘭風味進軍國際，讓農產品不只賣得出去，更賣出價值與品牌，帶動更多國內外消費者，認識宜蘭優質農產。

宜蘭冬山鄉果醬研發職人楊雁晴熬製果醬相當專注。（林保署宜蘭分署提供）

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