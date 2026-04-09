高雄「仁大」交通負荷太大 邱俊憲：強烈建議啟動通盤檢討

高市議員邱俊憲建議市府儘快針對仁大交通路網啟動通盤檢討。（記者王榮祥翻攝）

民進黨籍高市議員邱俊憲評估仁武、大社地區人口暴增，導致交通負荷過大，強烈建議啟動仁大地區都市計畫通盤檢討，都發局長吳文彥允諾，會儘速邀相關單位討論。

邱俊憲指出，仁武、大社等區這幾年在市長陳其邁與市府團隊努力下，無論產業、人口都持續往上成長，但同時間交通量也不斷擴大，多個路口尖峰時段必塞無疑。

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他進一步提到，仁武與大社後續還有多項重大交通建設，包括國道七號與國道十號交會處、高屏二快等，但重大交通建設推進同時，地區交通路網卻沒趕上，現有道路系統即將無法負荷地方發展，簡單的說，仁武地區的路快不夠用了。

邱俊憲強烈建議啟動仁大地區都市計畫通盤檢討，涵蓋個案與專案變更，他具體提出4個建議，納入大眾運輸系統（捷運）、補足道路開闢（靈活取得土地與籌措預算）、 交通銜接規劃、仁武西營區與中山大學仁武校區土地使用問題。

都發局長吳文彥答詢指出，仁大地區其實已做過多次通盤檢討，但針對議員對於交通路網的建議，都發局會儘速邀請相關單位討論，若有具體方案，也會盡全力完成。

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