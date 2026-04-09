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    首頁 > 生活

    桃市「培養數位新世代計畫」將辦4場說明會 邀學生了解並參加

    2026/04/09 10:07 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市「115年度培養數位新世代計畫」將舉辦4場說明會。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市「115年度培養數位新世代計畫」將舉辦4場說明會。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府就業職訓服務處推動「115年度培養數位新世代計畫」，規劃開設線上、實體、電腦實作等約20個主題課程，邀設籍桃園市或就讀市境大專校院學生報名參加，4月間將先辦4場說明會，讓學生們了解計畫內容。

    桃園市「有頭鹿」職能訓練場－115年度培養數位新世代計畫，預計開設休閒住宿餐飲服務業、航空運輸及倉儲業、健康發展業、資訊科技與人工智慧應用、文化創意及出版影音業、批發與零售業等產業領域課程，目的是培養大專校院學生的數位能力與產業應用技能。

    參加計畫的學員未來最多可選擇8堂數位課程、可依產業選擇參加2堂實體課程、可參加2堂電腦實作課程等，組隊贏得今年度的成果發表競賽，還有總獎金21萬元，第1名將可獲頒6萬元獎金。

    就職處提醒，大專校院學生先參加說明會，進一步了解計畫內容，4場說明會分別於20日上午8點在萬能科技大學、20日下午3點半在健行科技大學、27日下午1點10分在開南大學、30日上午10點在中原大學舉辦，相關資訊可洽詢計畫官網（https://job.tycg.tw/）。

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