台北市雙語夏令營7月啟動 117個梯次生活中自然說英語

北市教育局今年暑期結合北市各雙語教育學校共同辦理雙語夏令營，課程期間自7月1日至8月22日，推出共計117梯次2450個名額。（台北市教育局提供）

為深化雙語教育，台北市教育局今年暑期結各雙語教育學校共同辦理雙語夏令營，課程期間自7月1日至8月22日，推出共計117梯次2450個名額，依各校雙語課程特色與多元學習場域，推出涵蓋藝術創作、城市探索、運動、文化及科技應用等主題課程，營造沉浸式雙語學習環境，讓學生在生活情境中自然運用英語，提升學習動機。

教育局表示，活動由各校依特色規劃多元課程，學生可跨校選課參與；教育局並整合市政資源，推出亮點活動「Taipei on the Move 城市行動雙語夏令營」，由西湖國小、舊莊國小、信義國中及雙園國中參與學生，於課程中規劃參與本活動的學習體驗，透過議會參訪與城市走讀，並搭乘雙層觀光巴士探索台北重要地標，結合英語導覽與任務學習，進行英語表達與分享，深化學生公民意識以及對城市認識。

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由大佳國小與忠孝國小辦理的「漫遊光影城市」以城市為主題，結合繪本閱讀、雙語討論及藝術創作，引導學生觀察光影變化與空間美感，培養語言表達與美感素養；由大理高中國中部與大理國小合作的「活力雙語強棒出擊」，結合棒球運動、AI科技應用與國際文化學習，透過體能訓練與團隊合作，培養學生英語溝通能力與跨文化理解。

教育局補充，活動分兩階段辦理報名，第一階段自4月13日上午8時至4月17日中午12時止，第二階段加退選自4月20日上午8時至4月22日下午4時止，相關資訊及報名請至酷課雲平台查詢。

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