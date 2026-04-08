拚「包中」 台南最強考運散策開放報名

赤崁樓文昌閣。（南市觀旅局提供）

考季將近，台南「最強考運散策導覽路線」今（8）日起開放線上報名，由專業導覽員帶路，一次走訪祀典武廟、赤崁樓文昌閣、大士殿、台灣府城隍廟及三山國王廟等5間知名文昌廟，替考生祈福加持、金榜題名。

台南是開台首府，宗教文化與歷史古蹟豐富，觀旅局規劃散步路線除了拜拜祈福，也能順道認識府城古蹟與歷史文化，赤崁文化園區附近還有不少在地小吃，例如武廟肉圓、擔仔麵、綠豆沙、冬瓜茶等，考生祈福之餘也能順便吃點美食、放鬆心情。

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觀旅局長林國華表示，「最強考運散策」推出後一直很受歡迎，今年還特別和職棒球隊統一獅合作，從4月18日至5月17日在各導覽點設置「府城獅吼宮《吼力包高中》」主題插畫立牌，民眾可以拍照打卡，只要在5月16日、17日活動當天，憑當日門票和5間文昌廟立牌合照證明，就能到台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場兌換精美小禮，數量有限送完為止。

另外，4月18日和5月9日兩梯次導覽結束後，統一獅吉祥物「萊恩獅王」還會驚喜現身和考生、家長互動拍照，現場也會送出小禮物，觀旅局也貼心準備功名疏文、象徵圓滿的椪餅和鉛筆送給成功報名的考生，祝福大家考試順利，揮出「金榜全壘打」。

觀旅局表示，路線1次集結掌管文運與功名的多位神祇，包括五文昌帝君、韓愈與24司主考官，祈福意味濃厚。活動4月18日至5月9日每週六下午3時30分至5時舉行，共4梯次、限額120名，散步導覽預約。

祀典武廟。（南市觀旅局提供）

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