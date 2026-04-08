日月潭星光螢火季登場 深度賞螢遊程魅力升級

日月潭星光螢火季4月登場，8大賞螢據點推出賞螢遊程。（日管處提供）

隨著春意漸濃，日月潭的夜晚也即將被夢幻螢光點亮！2026日月潭星光螢火季4月展開，日月潭國家風景區管理處（簡稱日管處）與在地協會合作，整合生態導覽、原民文化與低碳旅遊，推出一系列深度賞螢遊程，邀請民眾在星螢交織的夜晚，來日月潭與周邊山林8大賞螢據點，感受大自然最純粹的悸動。

日管處指出，日月潭賞螢區涵蓋桃米、東光、水社、頭社、潭南、丹大、大林及蓮華池，民眾有機會看到黑翅螢、大端黑螢、黃緣螢及梭德氏脈翅螢等各種螢火蟲。各賞螢據點並結合在地特色出多元體驗活動，例如桃米與東光除了賞螢、賞蛙，還能挑戰魚蝦生態探索、松針編織DIY及農事體驗。

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頭社則以「螢光閃閃 浪漫飛舞」為主題，規劃了專業生態導覽、水路探秘與活盆地體驗；水社創新結合單車騎遊、立式划槳（SUP）運動與桃米魚蝦探索，推出系列微光小旅行；若深入潭南與丹大部落，則能品嚐獵人便當，並透過布農族香氛體驗與拓染手作感受原民文化。

為落實低碳旅遊，日管處建議民眾利用台灣好行日月潭線與車埕線，搭配「日月潭智慧好行」電子旅遊套票，以優惠輕鬆方式暢遊螢河星光之旅，活動期間包含日月潭教師會館、福容徠旅水里、Cona's妮娜巧克力夢想城堡及空中的魚乳酪蛋糕等多家在地旅宿與特色商家，均推出賞螢季專屬優惠方案。更多活動資訊請至活動官網或相關Facebook粉絲團查詢。

南投信義鄉布農族族落，提供香氛體驗。（資料照）

日月潭立式划槳（SUP）體驗。（劉宗泉提供）

日月潭是單車騎遊最佳去處。（記者張協昇攝）

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