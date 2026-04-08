生多所研究：盾蝸牛數量和螢火蟲有關

台灣盾蝸牛主要分度在低中高海拔的林下底層。（圖由生多所提供）

外殼好像盾牌一樣的盾蝸牛分布在台灣低中高海拔的森林，農業部生物多樣性研究所今（8日）表示，該所烏石坑研究中心周遭的盾蝸牛數量遠高於其他種類的蝸牛，分析原因主要跟較少被螢火蟲捕食有關。

盾蝸牛廣泛分布在東亞區域，生多所表示，目前台灣有紀錄的盾蝸牛共16種，外殼多為扁平圓錐形、盾形或低塔形，部分種類有殼毛，主要棲息於低、中、高海拔森林或林地底層落葉堆與土壤層上，在2024年到2025年間執行試驗地陸生軟體動物相資源研究，該所烏石坑中心的盾蝸牛數量特別多於其他蝸牛族群，生多所表示，原因跟螢火蟲有關。

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生多所進一步說明，螢火蟲幼蟲主要以蝸牛及小型底棲無脊椎動物為食，研究人員在野外觀察發現，螢火蟲幼蟲在捕食時，往往會選擇較容易下手的目標，例如殼口寬大、殼質較薄、防禦力較弱，或黏液分泌較少的蝸牛，盾蝸牛因為盾牌狀的外殼能緊貼土壤表層，捕食者不易翻動，狹窄的殼口與旋轉、細長管狀的殼腔，則能讓蝸牛迅速退縮至殼內，再加上黏液的阻隔，使捕食者難以有效進行攻擊與攝食。

生多所表示，部分種類的盾蝸牛殼表具有殼毛，可達到偽裝效果，更不易被捕食者察覺，迫使捕食者轉而尋找其他殼形的蝸牛，長期下來，其他殼形蝸牛因捕食壓力而族群數量銳減，盾蝸牛則因較低的被捕食率，得以持續累積族群數量，逐漸成為當地優勢類群。

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