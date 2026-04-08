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    首頁 > 生活

    小小Vlogger遊台南 學生多元語言拍片說家鄉

    2026/04/08 14:36 記者洪瑞琴／台南報導
    小小Vlogger遊台南以多語導覽展現家鄉新風貌。（記者洪瑞琴攝）

    小小Vlogger遊台南以多語導覽展現家鄉新風貌。（記者洪瑞琴攝）

    南市舉辦「小小Vlogger遊台南」競賽，鼓勵學生以台灣台語、客語、越南語及英語等多元語言走進社區，拍攝導覽短片，把古蹟、在地產業與特色美食變成生動的學習內容，安平國中以台語導覽安平靈濟殿「孤棚祭」，獲台語國中組第1名。

    安平國中在指導老師林真如與王昱婷帶領下，以台語導覽安平靈濟殿「孤棚祭」，透過影像記錄地方信仰文化的特色，學校並結合安平文教基金會資源，安排學生實地走讀踏查，讓參賽過程不只是拍攝影片，更成為深入認識家鄉文化的學習經驗。參賽學生蕭弘恩表示，這次參賽不只是比賽，而是在一次次開口與演練中，把家鄉故事慢慢說成自己的話。

    善化區小新國小則以客語介紹在地人文歷史，榮獲客語國小組第1名，3年級學生方俊諺雖非客家背景，但在老師耐心指導下努力克服發音與表達挑戰，最後能用新學會的語言介紹家鄉故事，收穫滿滿成就感；6年級學生侯睿肜也分享，拍攝Vlog發現語言不只是課堂上的學習內容，也能成為記錄生活、分享地方故事的方式。

    南市教育局長鄭新輝表示，語言教育的重點不只是學會字詞與句型，更在於能在真實情境中運用，並與生活經驗及地方文化連結。

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