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    首頁 > 生活

    合歡溪上游形成堰塞湖 林業署呼籲民眾勿進入合歡溪溪床及崩塌區域

    2026/04/08 14:03 記者歐素美／台中報導
    連日下雨，致合歡溪上游形成堰塞湖。（林業署提供）

    連日下雨，致合歡溪上游形成堰塞湖。（林業署提供）

    最近大雨不斷，致大甲溪事業區第82林班（合歡溪步道約3.5公里處）邊坡崩塌，形成堰塞湖，林業及自然保育署台中分署獲報，立即成立應變小組並啟動防災應變機制，通報相關權責單位研處應變作為外，並呼籲附近華岡居民及登山民眾，在現地狀況尚未穩定前，暫勿進入合歡溪溪床及崩塌區域活動，以維安全。

    林業保育署台中分署表示，工作人員於4月7日上午前往現場勘查，因當地仍持續降雨起霧，且邊坡有落石風險，無法全面空拍，初步評估，自崩塌處至下游木蘭橋約14公里範圍內，合歡溪兩岸尚無住戶及耕作地等急迫性保全對象，另鄰近華岡地區耕作區位處較高地勢，亦暫無立即安全疑慮，但仍請當地居民勿進入合歡溪溪床。

    林業保育署台中分署表示，已通報南投縣政府、南投縣仁愛鄉公所、農業部農村發展及水土保持署南投分署、台電大甲溪發電廠遙控中心及公路局谷關工務段等相關單位，並協請太魯閣國家公園管理處加強宣導，提醒合歡西峰往合歡溪便道路段暫停開放，登山民眾請於合歡西峰步道原路折返，勿再前行。

    林業保育署台中分署將視天候狀況允許，再次進場空拍，以獲得完整資訊進行後續危害分析及必要措施，並視現場狀況派遣廠商進場施工，評估可否採行適當的降挖處理，以降低堰塞湖潛在風險。

    合歡溪上游堰塞湖。（林業署提供）

    合歡溪上游堰塞湖。（林業署提供）

    合歡溪上游堰塞湖。（林業署提供）

    合歡溪上游堰塞湖。（林業署提供）

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