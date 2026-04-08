連日工作太累了！她提議每月設「4連休」 秒獲1.4萬人讚爆

每到連假結束，不少上班族都會帶著諸多怨念，重新投入到忙碌的職場生活。（本報製圖）

每到連假結束，不少上班族都會帶著諸多怨念，重新投入到忙碌的職場生活。對此，有網友發文提議，希望各家公司行號能在每個月初設立「4天連假」，這樣員工比較能好好打理自己的私人生活，該文發布後，迅速引起大批上班族共鳴與迴響，不少人直言工作雖然很重要，但如果因此忙到累壞身體甚至心靈，反而是得不償失。

據悉，1名網友5日在社群平台Threads發文表示，身為上班族的他，強烈建議每個月的月初，都應該要有4天的連續假期，認為平常上班真的佔用太多時間，常常累到忘記好好生活。原PO透露，今年清明連假自己完全沒出去玩，而是在家好好整理衣物、餵狗、運動、煮飯與規劃旅行，經過徹底休息過後，才真的有動力重新投入工作。

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貼文一出，吸引超過1.4萬人按讚，不少支持的網友直言，「建議每週週休4天才是正常人類的生活」、「4天才有那種『啊有放到假』的感覺」、「一次放4天，我覺得比過年還更有休息到」、「趁著連假重新整理及收納家中物品，幸福感+10」、「真的，人需要多一點假日打點自己的生活，不能只有工作」、「認同，我這次3天飛香港，最後1天在台北看展散步，還看完1本借很久的書，覺得很剛好」、「人類真的不需要花這麼多時間工作啊！！人生才這一趟，為什麼要全壓在工作上」。

也有網友抱持反對意見，「很可惜，資本主義不這麼想」、「服務業表示不喜歡這則貼文」、「請問贊同的人是不是都沒有小孩？我也很想放假，但是要我跟孩子在家互相傷害，我寧可去上班」。另有網友從經營者角度分析，若每月給4天連假，製造業或服務業的產能會大幅減少，然而客戶需求不會消失，公司需要多加人力或請員工加班才能解決，對利潤薄、現金流卡很緊的中小企業來說，反而會嚴重影響現金流。

還有一些網友再度呼籲希望能落實「週休3日」、「只有2日就是累到很廢，有時候連房間都很難打掃」、「想要週休3日或是特休增多，讓員工可以每週選一天休息，上5天班是真的耗盡我的陽壽」。事實上，早在去年就有民眾於公共政策網路參與平台提案此事，甚至連署達標成案，然而勞動部今年2月「2度否決」，指出對產業衝擊嚴峻，建議現階段應先落實週休2日，並推動勞資協商實施工時彈性化。

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