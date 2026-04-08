大秀職人魂！苗栗570名國中生拚技藝 奪獎可申請免試升學

苗栗570名國中生大秀職人魂！技藝競賽開賽 奪獎可申請免試升學。圖為苗縣副縣長邱俐俐巡視考場畫面。（苗縣府提供）

苗栗縣114學年度國中技藝教育競賽於今（8）日正式引爆！全縣共570名學生，分別在7所學校同步展開巔峰對決，獲獎學生可申請技優甄審免試入學，拓展升學管道。苗栗縣政府強調，全力支持技職教育向下扎根，透過11個職群的多元競賽，不僅要讓學生展現專業實作實力，優秀選手更可藉此獲得技優甄審資格，搶先卡位理想的高中職。

114學年度技藝教育課程參與熱度極高，苗縣學生選修人次高達 2474 人，今日競賽共有11個職群、21個組別同場較勁，其中「餐旅職群中餐組」及「食品職群烘焙組」報名最為踴躍，選手必須通過學科、術科的雙重考驗。術科現場由專業評審嚴格把關，從操作流程到成品美感，全方位檢視學生的實務能力。

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苗縣府指出，最終將選拔出各組前6名與佳作，獲獎學生可申請技優甄審免試入學，拓展升學管道；縣府除了運用中央補助，也持續加碼縣款資源，鼓勵各校辦理自辦式及合作式課程，協助孩子在學術之外發掘潛能。至於頒獎典禮將於5月20日在苗栗縣巨蛋體育館舉行，頒發各組前三名。

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