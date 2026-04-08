為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大秀職人魂！苗栗570名國中生拚技藝 奪獎可申請免試升學

    2026/04/08 14:01 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗570名國中生大秀職人魂！技藝競賽開賽 奪獎可申請免試升學。圖為苗縣副縣長邱俐俐巡視考場畫面。（苗縣府提供）

    苗栗570名國中生大秀職人魂！技藝競賽開賽 奪獎可申請免試升學。圖為苗縣副縣長邱俐俐巡視考場畫面。（苗縣府提供）

    苗栗縣114學年度國中技藝教育競賽於今（8）日正式引爆！全縣共570名學生，分別在7所學校同步展開巔峰對決，獲獎學生可申請技優甄審免試入學，拓展升學管道。苗栗縣政府強調，全力支持技職教育向下扎根，透過11個職群的多元競賽，不僅要讓學生展現專業實作實力，優秀選手更可藉此獲得技優甄審資格，搶先卡位理想的高中職。

    114學年度技藝教育課程參與熱度極高，苗縣學生選修人次高達 2474 人，今日競賽共有11個職群、21個組別同場較勁，其中「餐旅職群中餐組」及「食品職群烘焙組」報名最為踴躍，選手必須通過學科、術科的雙重考驗。術科現場由專業評審嚴格把關，從操作流程到成品美感，全方位檢視學生的實務能力。

    苗縣府指出，最終將選拔出各組前6名與佳作，獲獎學生可申請技優甄審免試入學，拓展升學管道；縣府除了運用中央補助，也持續加碼縣款資源，鼓勵各校辦理自辦式及合作式課程，協助孩子在學術之外發掘潛能。至於頒獎典禮將於5月20日在苗栗縣巨蛋體育館舉行，頒發各組前三名。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播