載客率低盼取消花蓮航線 華信董座坦言：無意義苦撐

華信航空董事長陳大鈞坦言，油價上漲，預估今年光是油價就會虧損10％、虧損6億，尤其花蓮航線預估整年虧損7000萬。（記者黃宜靜攝）

因應中東戰火影響，油價上漲，政院日前宣布，國內線機票由航空公司吸收、票價暫緩調整；對此，華信航空董事長陳大鈞坦言，中東戰火前本就有虧損，尤其台中、高雄到花蓮航線有其他交通工具選擇，載客率僅2、3成，「真的是無意義苦撐」；又加上油價一直漲，虧損更加明顯，預估今年光是油價就會虧損10％、虧損6億，尤其花蓮航線預估整年虧損7000萬。

華信航空國內共飛航8個航點11條航線，包括：松山-金門、松山-澎湖、松山-台東、松山-馬祖南竿、台中-金門、台中-澎湖、台中-花蓮、高雄-金門、高雄-澎湖、高雄-花蓮、高雄-馬祖南竿。其中台中花蓮1週3班、票價2472元、高雄花蓮1週7班每天飛、票價2329元。

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陳大鈞表示，華信飛花蓮航線，即使大環境沒有那麼惡劣，仍虧損累累，據統計，高雄到花蓮只有2成，台中到花蓮3成，立榮航空台北到花蓮航線1成，再加上老人票5折，虧損更加明顯。雖然台北飛台東僅4、5成，但搭火車需達4、5小時，「感覺還有人需要」。

陳大鈞指出，中東戰火前本就有虧損，但最近又加上油價一直漲，油價一公升從2月的約20元，到現在4月的44元，油價漲價前占整體成本13％，油價上漲後占整體成本21％，預估今年光是油價就會虧損10％、虧損6億。其中花蓮航線以現在油價來看，預估台中、高雄往返花蓮航班整年虧損7000萬。

陳大鈞坦言，「（花蓮航線）虧了為什麼要再飛，它（花蓮航線）不是無可取代，而是有其他交通工具」，相對而言，飛金門、馬公等航線載客率8-9成、客滿，甚至還要飛加班機，他認為可以取消花蓮航班，金門、馬公等熱門航線加開班次，滿足民眾需求，又能利於營運，「希望民航局能體諒」。

國內航空票價由民航局管控上限，國內線基本票價26年沒調漲，2014年開始實施浮動票價公式，適度反映國際油價變動因素，航空公司可在上限範圍內自訂票價。陳大鈞舉例，以2014年至今來看，12年來，「牛肉麵從115元漲至185元、漲幅61％，知名魯肉飯從39元漲到71元、漲幅82％」，雖然每年民航局都有研究是否調整票價，但卻都沒有下文。

陳大鈞表示，華信目前有12架飛機，預計月底會增加1架，「飛機永遠不夠」，希望在最經濟、效率下，取消花蓮航線，新增金門、馬公等熱門航線。他強調，就算沒了該航線，政府有需要時一定飛，如鐵路中斷時，華信一定會跳出來解決這個問題。

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