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    首頁 > 生活

    漢神洲際後天開幕估湧3萬人 地方里長曝心聲「不要跟球賽一起」

    2026/04/08 12:08 記者黃旭磊／台中報導
    漢神洲際購物廣場週五10日開幕，週遭台74線車流回堵。（記者黃旭磊攝）

    漢神洲際購物廣場週五10日開幕，週遭台74線車流回堵。（記者黃旭磊攝）

    備受台中消費者期待「漢神洲際購物廣場」，將於後天週五10日開幕，民眾爆料立體停車場機台不足，且週遭台74線、崇德路出現車流壅塞，在地北屯區四民里長江麗慧說，居民很期待「每天去吃早晚餐」，不過，若與中華職棒賽事卡在一起，人車潮都會塞爆。

    漢神洲際購物廣場將正式營運，業者估計湧入3萬人潮，交通局率先提出停車分流與外圍截流、路口轉向管制，並提供外圍轉乘接駁車等疏導措施，不過，月初中職象獅大戰，球迷到漢神洲際立體停車場取車，卻爆「塞車卡2小時 」亂象，1樓僅單台繳費機可運作，光排隊繳費花1小時，四民里長江麗慧強調，千萬不要跟球賽卡在一起，人車潮都會塞爆。

    漢神百貨說，機車當日免費停車，汽車持聯名卡最高享4小時、APP會員1小時免費停車，結合館內消費或球賽門票，最高可折抵6小時停車費。

    民進黨北屯區市議員參選人陳信秀說，漢神開幕接近，卻未看到市府拿出具體有效改善交通安定民心，也沒看到市府針對交通有任何宣導。國民黨北屯區市議員參選人吳宗學批評，遇到洲際棒球場賽事或大型演唱會，常出現壅塞情形，百貨開幕車流與人流勢必大幅增加，交通配套須提前到位。

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