台東「伊凡氏葉蟎」大爆發！ 從農田爬向焚化廠害工人過敏

廢棄農田出現密密麻麻的紅蜘蛛。（民眾提供）

台東縣市垃圾焚化廠附近荒廢農田，最近一種俗稱「紅蜘蛛」的伊凡氏葉蟎大爆發，導致大量龍葵枯死，蟎蟲甚至隨風吹進一旁的焚化廠，引起工人皮膚過敏、需僱工清除，大批「紅蜘蛛」爬滿農田、桌椅的照片被網友張貼在臉書，引起許多人密集恐懼。民眾表示，廢棄田已成紅蜘蛛溫床，呼籲相關單位聯絡附近地主一同防治。

台東農改場前往採樣，初步判斷是伊凡氏葉蟎，俗稱紅蜘蛛，對農作物有嚴重危害。研究人員在種了大約1分地的龍葵田中，發現葉片已經白化，翻開葉子背面，爬滿了紅色的斑點，研究人員搜集葉片帶回化驗，指出葉蟎會刺吸植物葉片，造成枯死。

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台東農改場助理研究員張方宜表示，紅蜘蛛刺吸植物，遭刺吸處就會失去葉綠素、產生白點，該處即無法光合作用。這種葉蟎好發在春季忽冷忽熱的季節，這塊龍葵田旁邊又是一大片荒地雜草，沒人整理，成為葉蟎生長的溫床，現在剛好是葉蟎的繁殖期，牠們會大量出沒並隨風飄散。

日前紅蜘蛛已經飄到附近垃圾焚化廠維修工人休息區，部份工人出現皮膚過敏反應，而且也開始危害附近的農作物。工人表示，連同焚化廠內的桌椅，可見之處都出現大片紅蜘蛛，「看了就噁心，有人碰到還會過敏，先前廠方已僱工噴藥清除，下過雨後即會少些，但若不處理，或即使噴藥又可能再起」。

台東縣農務科代理科長吳梵羽表示，目前先對園區進行基本管理，後續縣府也會監測，與改良場一起避免蟲害擴散。台東農改場提醒農民，葉蟎也怕水，可以適當在植物葉片背面噴水防治，但如果蟲害面積大，可能就需要使用殺蟲劑以降低農作物的損失。但對當地民眾來說，紅蜘蛛已在廢棄農田繁殖，還是需要地主與附近場域一同進行防治。

廢棄農田出現密密麻麻的紅蜘蛛。（民眾提供）

廢棄農田出現密密麻麻的紅蜘蛛。（民眾提供）

焚化廠內的車胎、桌椅處處是紅蜘蛛。（民眾提供）

焚化廠內的車胎、桌椅處處是紅蜘蛛。（民眾提供）

焚化廠內只能立即僱工噴藥防治。（民眾提供）

焚化廠內只能立即僱工噴藥防治。（民眾提供）

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