能源轉型帶動「綠領」專業 職能發展學院推冷凍空調進修課程

冷凍空調課程上課情形。（台北市勞動局提供）

台北市職能發展學院配合能源產業轉型，將於5月起推出「冷凍空調」進修課程。勞動局長王秋冬表示，隨能源管理意識抬頭，具備節能診斷與智慧維修能力的冷凍空調技術人才，已成為市場上的高薪首選。除了提供專業實作課外，也規劃民眾體驗課程，學習設備維護技巧同時建立節能觀念。

全球淨零排放潮流與智慧節能政策推動下，冷凍空調產業已不僅是傳統黑手，更是邁向智慧化與環保冷媒應用的「綠領專業」。

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勞動局表示，學院於7月2日及8月22日分別開設「丙級冷凍空調實作」、「乙級冷凍空調實作」課程，以「節能減碳、智慧控制並重、證照與實作兼具」為核心，課程內容涵蓋冷凍空調基礎及進階理論、冷媒系統操作、電控系統檢修等技術應用及節能診斷分析等專業課程，並結合術科實作訓練與證照輔導，輔導學員取得符合產業趨勢之專業證照，以精準對接企業人才需求。

此外，也規劃一系列民眾體驗營課程，日期分別在5月8日「家用冰箱保養與維修」、5月15日「分離式冷氣保養與清潔」、5月22日「窗型冷氣保養與清潔」。

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