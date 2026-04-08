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    首頁 > 生活

    基隆教育強化數位轉型 打造智慧學習環境

    2026/04/08 12:03 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市今天召開中小學校長暨幼兒園長會議。（基隆市政府提供）

    基隆市今天召開中小學校長暨幼兒園長會議。（基隆市政府提供）

    基隆市政府今天召開「114學年度中小學校長暨幼兒園長會議」，市長謝國樑強調，教育是城市競爭力的核心關鍵，希望市府與學校更緊密互動，讓學子在適性學習環境中成長。教育處表示，將推動數位轉型，打造智慧學習環境。

    謝國樑表示，感謝全市校長及園長長期在教育第一線的無私投入，115學年度將實施「全面免費午餐政策」，減輕家庭負擔，也將強化供餐品質與食材把關透明化；市府持續推動「防災校園2.0」、導入正向行為支持（PBS），並改善通學步道，打造更安全友善的校園環境。

    教育處長徐嬿立指出，教育處正規劃學力提升方案，透過差異化輔導，精準掌握學生需求，落實適性學習，同時持續推動數位轉型，規劃採購AI相關軟體並升級校園網路，強化AI與雲端教學應用，打造前瞻性的智慧學習環境。另全面免費午餐政策推動後，預估每年可為每個家庭節省約1.4萬元至1.6萬元開支。

    今日會議討論議題除學力提升策略外，也包括雙語教學推動、外籍教師覆蓋率提升、心理師入校輔導學生身心發展，以及不同類型特教學生的差異化教育策略等。

    基隆市長謝國樑在中小學校長暨幼兒園長會議中表揚各校特色課程。（基隆市政府提供）

    基隆市長謝國樑在中小學校長暨幼兒園長會議中表揚各校特色課程。（基隆市政府提供）

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