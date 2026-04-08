高雄16歲布農族少女吳妤萱勇奪金牌 成最年輕舉重國手

吳妤萱成為今年舉重國家代表隊最年輕的選手，她希望自己未來能成為奧運選手，為國比賽爭冠。（鼓山高中提供）

高雄市立鼓山高中舉重隊今年有3位女選手入選國家代表隊，將於5月代表台灣前往埃及參加「2026年世界青年舉重錦標賽」，其中年僅16歲來自桃源區的布農族少女吳妤萱，已在全國青年盃勇奪金牌，成為本屆國手中年紀最小的選手，國際賽備受矚目。

鼓山高中舉重隊女將入選國家代表隊，分別為58公斤級高二生吳妤萱、69公斤級高三生陳姿瑋，以及現就讀正修科大、63公斤級校友的曾靖淳，三人實力堅強，備受各界看好，將肩負為國爭光的重任，挑戰世界舞台。

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16歲的吳妤萱來自高雄桃源區，家中務農種植香蕉，家裡搬運香蕉或者重物時，父母就發現吳妤萱的力氣很大，自小展現過人的力量天賦，不過家人初期對子女參與舉重運動較排斥，擔心會影響女孩子體態發展，希望孩子從事球類運動。

直到國中二年級接觸舉重後，吳妤萱多次在同齡、同量級選手中脫穎而出，展現驚人潛力，最終獲得教練與家人的支持，走上專業訓練之路。

吳妤萱於今年2月參賽「全國青年盃舉重錦標賽」，最後以抓舉77公斤、挺舉97公斤的成績勇奪58公斤級金牌，不僅刷新個人最佳紀錄，也取得國手資格，她將以最年輕之姿挑戰國際賽場，展現台灣新生代舉重實力。

鼓山高中校長廖俞雲表示，三位選手長期投入訓練，展現堅持與毅力，是學校的驕傲；期盼她們在國際賽事中穩定發揮、突破自我，為國爭光。

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