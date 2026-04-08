AI改變研究模式大幅縮短時間 諾獎得主點出未來人才具備2關鍵

2002諾貝爾獎得主庫爾特．維斯里契教授應中研院台灣橋梁計畫之邀發表演說。（中研院提供）

中央研究院「台灣橋梁計畫」（Taiwan Bridges） 昨邀2002年諾貝爾化學獎得主庫爾特．維斯里契（Kurt Wüthrich）教授分享結構生物學技術突破議題，而對於AI浪潮，他認為正快速改變結構生物學的研究模式，取得成果時間大幅縮短，但也因此「人的養成」更為關鍵，必須培養持續學習與自我重塑的能力，才能在充滿變數的21世紀立足。

中研院台灣橋梁計畫來到第9場演講，維斯里契教授以「生命分子、人工智慧與人類健康」為題，分享核磁共振（NMR）解析生物分子結構的技術突破及其在精準醫療上的應用。他系統性闡述DNA、RNA與蛋白質等生物大分子的功能與結構，並強調在微觀的生物世界中「結構決定功能」。也介紹目前解析大分子三維結構的主要技術，包括X光晶體繞射（X-ray crystallography）、核磁共振、與低溫電子顯微鏡，說明各方法間的互補性與發展脈絡。

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中研院長廖俊智致詞時以維斯里契教授的求學歷程，鼓勵年輕學子勇於探索跨領域的可能性。其並非自始就立志成為科學家，大學時期同時修讀化學與運動科學，並投入競技運動，每週高強度訓練超過25小時。憑藉運動專長，他曾協助指導研究人員游泳與體能鍛鍊，因而獲得進入實驗室參與研究的機會，逐步開啟科學之路。歷經40年深耕，發展出以核磁共振解析蛋白質三維結構的技術，幫助科學家能在模擬人體血液、胃液等「液態」生理環境下，更精準地觀察蛋白質的折疊與構形變化。

談及AI浪潮，維斯里契教授指出，透過AI模型預測蛋白質結構，原本需耗費數年實驗才能取得的成果，如今得以大幅縮短。不過他強調「人的養成」更為關鍵，勉勵年輕學子不應過早自我設限，應獨立思考與適應環境，唯有不斷調整，才不會被時代拋在後頭。而大學教育的核心在於為學生奠定足以支撐其40至50年職涯發展的基礎，不僅是傳授不斷推陳出新的工具，更重要的是培養持續學習與自我重塑的能力。

廖俊智也提到，對蛋白質結構的掌握程度，直接影響人類對生理運作與疾病機制的理解。鑒於蛋白質結構的重要性，中研院的核心設施即設有高磁場核磁共振中心、低溫電子顯微鏡（cryo-EM），開放關鍵技術與先進設備供各界使用，並由專責研究技術團隊提供諮詢與各項支援。透過整合先進儀器與技術人才，不僅強化研究資源的共享，也有助提升台灣整體科研發展，促進更全面且深入的研究成果產出。

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