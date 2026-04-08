應援粉紅超跑白沙屯媽祖進香 馬祖「黃魚公車」出發

馬祖「黃魚公車」今搭船出發參與粉紅超跑白沙屯媽祖遶境活動。（連江縣政府提供）

3月瘋馬祖！粉紅超跑將於4月12日啟程遶境，離島馬祖跨海應援白沙屯進香團，2輛象徵馬祖文化符號的「黃魚公車」今天從馬祖南竿福澳港搭船出發，加入白沙屯媽祖「香燈腳車」行列；同時航空、航運、旅行同業公會相關產業也共同參與，民眾有機會抽中台北／高雄到馬祖來回機票。

連江縣副縣長陳冠人今天前往送行，「黃魚公車」是馬祖國際藝術島的作品，由跨界藝術家鄒駿昇操刀，以「時光罐頭」為創作概念，將在地代表性漁產「黃魚」及軍管時期「一夜干」記憶轉化為視覺藝術。

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這2輛穿梭於南北竿的流動藝術品，這次跨海參與白沙屯媽祖進香徒步進香，透過行動應援「粉紅超跑」的媽祖鑾轎，讓「會移動的馬祖故事」走入百萬信眾。

本府交通旅遊局表示，這次活動以「跟著媽祖遊馬祖」為主軸，不僅於北港進香路線規劃「摸魚抽大獎」互動活動，信眾在白沙屯進香路上巧遇「黃魚公車」，停下腳步「摸魚一下」，有機會抽中好禮，開啟飛往馬祖的旅程。

縣府指出，整合航空、航運、旅行同業公會及在地產業參與，華信航空宣布每日提供9組「台北／高雄任選至馬祖來回機票」作為抽獎；全港通則提供頭等艙雙人來回船票10組；立榮航空與連江縣旅行同業公會亦贊助精美文宣好禮。另有在地產業共襄盛舉，包括頂好特產、兵兵有禮、林義和工坊及長歧山燒酒等品牌共同參與；馬祖酒廠亦同步推出「白沙屯聯名紀念酒」，展現信仰與產業結合的多元樣貌。

馬祖「黃魚公車」今搭船出發參與粉紅超跑白沙屯媽祖遶境活動。（連江縣政府提供）

馬祖「黃魚公車」今搭船出發參與粉紅超跑白沙屯媽祖遶境活動，信眾遇到黃魚公車可以摸獎。（連江縣政府提供）

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