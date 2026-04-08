4/12「TS WOMEN RUN」路跑北市84條公車改道、128站位取消

「2026 TS WOMEN RUN」路跑活動4月12日（週日）登場。（公運處提供）

「2026 TS WOMEN RUN」路跑活動4月12日（週日）登場，台北市公共運輸處表示，市府路、仁愛路、新生高架道路、北安路、大佳河濱公園等路段，12日凌晨0時起至早上10點，分階段交通管制，預計影響84條公車路線，並且取消128個站位。

公運處指出，行經市府路、仁愛路、新生高架道路、北安路、大佳河濱公園等地的公車路線，12日配合路跑活動改道，計有84條公車路線將受影響，128個站位取消，提醒民眾至鄰近站位或改道動線上既有站位候車；交管視現場狀況提前或延後。活動規劃及交管訊息可至台北市體育局官網（https://reurl.cc/xW69m1）查詢。

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84條公車路線包括承德幹線、仁愛幹線、28、37、222、226、235等，128個站位涵蓋仁愛中山路口、國父紀念館、市政府（市府）、世貿中心（基隆路）等。

公運處補充，台北市聯營公車路線如因活動管制取消停靠站位，會在大台北公車網頁（ebus.gov.taipei）、手機版網頁（pda.5284.gov.taipei）與智慧型站牌顯示「交管不停靠」，同步提供APP業者介接發布。若有疑問可洽1999及站牌上各公車調度站詢問。

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