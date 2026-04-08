桃園復康巴士遭詬病訂不到車 市府導入LINE、App預約功能 訂車成功率97％

桃園市長張善政於市政會議提到，以往復康巴士電話訂車常常訂不到，改採line及app系統已有改善。（記者謝武雄攝）

桃園市常有身障朋友抱怨訂不到復康巴士，對此，市長張善政今天主持市政會議時說，市府同步提升復康巴士營運量能與服務品質，導入智慧化管理系統，改善訂車流程，全市復康巴士總營運車輛已達200輛，第四季將增至208輛，訂車成功率已由2023年的92%，提升至去年的97%，去年服務趟次更突破41萬趟，創下歷年高。

張善政說，過去民眾需透過電話預約，且常面臨訂車困難問題，目前已整合南北區派車系統，並導入LINE及App預約功能，讓使用者可透過手機快速完成訂車；復康巴士是許多身障朋友日常外出與就醫不可或缺的重要交通工具，他自上任以來，透過企業及民間團體熱心捐贈累計增加43輛復康巴士，在扣除汰舊換新後，整體服務量能穩定成長。

請繼續往下閱讀...

張提到，復康巴士服務中約有65%用於就醫與復健，顯示其在醫療交通上的核心功能，同時，市府也持續拓展多元服務內容，除支援就學、就業接送外，亦規劃「友善小旅行」服務，在大型活動期間（如燈會）加派車輛，讓身障朋友有更多機會走出家門、參與社會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法