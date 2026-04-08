新北好日子愛心大平台成立7年募集55億元 逾6千萬人次受益

新北市社會局長李美珍在市政會議報告「新北市好日子愛心大平台」推動成果。（記者賴筱桐攝）

「新北市好日子愛心大平台」成立7年多，以公私協力模式，開發多元捐贈管道，累計媒合市值物資和善款共55億元，推出1532個專案，幫助6379萬人次改善生活，未來將善用AI科技與大數據分析，研擬更精準的方案，照顧弱勢族群。

新北市社會局長李美珍今天（8日）在市政會議報告「全國首創私公協力新模式、點亮新北好日子」專題，她指出，過去民間捐贈缺乏統一窗口，造成資源分散，市長侯友宜上任後，2019年6月17日成立「新北市好日子愛心大平台」，建置網站並盤點各局處需求，開發多元捐贈管道，民眾可「e指行善」，了解自己的捐款用在哪裡，累計捐贈物資市值40.4億元，募集善款15.1億元，共6379萬人次受益。

請繼續往下閱讀...

李美珍表示，經統計分析，以個人捐贈佔39％最高，其次企業24％，團體20％，宗教組織17％。在服務類別方面，以弱勢關懷佔25％居多，其中疫情期間建置防疫基金專案，共媒合11億餘元的防疫物資、民生物資及善款，支援11個局處執行93項計畫，例如成立到宅快篩及照護隊、街友防疫旅館、待用餐等，保護民眾並穩定民心；其他還有推動幸福保衛站、小衛星課後照顧、獨居長者五福樂活照顧、身障輔具等方案。

侯友宜說，新北市幅員遼闊，社會福利人口居全國之冠，但統籌分配稅款不足，且人均預算為6都最低，雖然政府預算有限，但民間力量無窮，市府秉持「不遺忘每個人」的理念，感謝社會大眾、企業、宗教及團體的響應投入，讓每位「圓夢英雄」藉由好日子愛心大平台，集結物資及善款挹注，帶給弱勢族群許多溫暖和照顧。

李美珍補充，「好日子愛心大平台」正在升級為新版，將設立「ESG專區」，主動對接企業，提供量化的社福需求資訊，企業行善同時達成永續指標，鼓勵更多企業參與；此外，透過大數據與AI工具，輔助個案分析，可節省大量時間和人力，再利用人腦判斷，依照實際情境與社會結構，做出政策決定。

「新北市好日子愛心大平台」成立7年多，募集市值物資和善款共55億元，幫助6378萬人次。（圖由新北市社會局提供）

新北市好日子愛心大平台在防疫期間運用善款，成立到宅快篩隊。（圖由新北市社會局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法