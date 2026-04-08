為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    白沙屯媽祖進香人數破45萬 苗警4/12上午起大規模交管

    2026/04/08 11:42 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣警察局將於12日上午8點起，就拱天宮周邊台1線、台61線路段，實施交通管制或封閉匝道等措施。（圖由苗栗縣警察局提供）

    苗栗縣警察局將於12日上午8點起，就拱天宮周邊台1線、台61線路段，實施交通管制或封閉匝道等措施。（圖由苗栗縣警察局提供）

    苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步南下雲林北港朝天宮進香，將於12日深夜登轎後出發，報名隨香人數已破45萬人。苗栗縣警察局將於12日上午8點起，就拱天宮周邊台1線、台61線、苗41線路段，實施交通管制或封閉匝道等措施，請香燈腳遵循，共同維護交通安全與順暢。

    警察局表示，交通管制將以拱天宮為中心，放射至主要聯外道路，台1線將於12日上午8點起實施分階段管制，並視人車流狀況，於台61線西濱快速道路白沙屯、赤土崎及新埔匝道口實施彈性封閉管制。

    另，12日上午8點到13日凌晨2點，台61線106.8公里至111公里、苗41線及山邊媽祖周邊道路彈性管制。12日上午8點至13日上午8點，台1線123.5公里至127.4公里雙向封閉。

    12日晚間10點至13日上午8點，台1線127.4公里至132.8公里雙向封閉。13日凌晨0點至中午12點，台1線127.4公里至132.8公里、通霄鎮中山路、苑裡鎮中山路機動分段管制。

    警察局表示，台鐵白沙屯火車站與通霄火車站，及高鐵苗栗站有加開班次，建議北部民眾可至高鐵苗栗站周邊停放車輛後改搭接駁車前往；南部民眾可至通霄海水浴場停放車輛，通霄鎮公所設有接駁車。

    另，警察局長李忠萍提醒12至13日南來北往行經苗栗地區而非參香的用路人，建議多利用國道1號、國道3號，避開台1線及台61線苗栗路段。相關進香回鑾交通管制、接駁專車及停車指引等相關資訊懶人包，可至苗栗縣警察局臉書及官方網站查詢。

    苗栗縣警察局將於12日上午8點起，就拱天宮周邊台1線、台61線路段，實施交通管制或封閉匝道等措施。（圖由苗栗縣警察局提供）

    苗栗縣警察局將於12日上午8點起，就拱天宮周邊台1線、台61線路段，實施交通管制或封閉匝道等措施。（圖由苗栗縣警察局提供）

    山邊媽祖周邊交通管制措施。（圖由苗栗縣警察局提供）

    山邊媽祖周邊交通管制措施。（圖由苗栗縣警察局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播