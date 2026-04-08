白沙屯媽祖進香人數破45萬 苗警4/12上午起大規模交管

苗栗縣警察局將於12日上午8點起，就拱天宮周邊台1線、台61線路段，實施交通管制或封閉匝道等措施。（圖由苗栗縣警察局提供）

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步南下雲林北港朝天宮進香，將於12日深夜登轎後出發，報名隨香人數已破45萬人。苗栗縣警察局將於12日上午8點起，就拱天宮周邊台1線、台61線、苗41線路段，實施交通管制或封閉匝道等措施，請香燈腳遵循，共同維護交通安全與順暢。

警察局表示，交通管制將以拱天宮為中心，放射至主要聯外道路，台1線將於12日上午8點起實施分階段管制，並視人車流狀況，於台61線西濱快速道路白沙屯、赤土崎及新埔匝道口實施彈性封閉管制。

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另，12日上午8點到13日凌晨2點，台61線106.8公里至111公里、苗41線及山邊媽祖周邊道路彈性管制。12日上午8點至13日上午8點，台1線123.5公里至127.4公里雙向封閉。

12日晚間10點至13日上午8點，台1線127.4公里至132.8公里雙向封閉。13日凌晨0點至中午12點，台1線127.4公里至132.8公里、通霄鎮中山路、苑裡鎮中山路機動分段管制。

警察局表示，台鐵白沙屯火車站與通霄火車站，及高鐵苗栗站有加開班次，建議北部民眾可至高鐵苗栗站周邊停放車輛後改搭接駁車前往；南部民眾可至通霄海水浴場停放車輛，通霄鎮公所設有接駁車。

另，警察局長李忠萍提醒12至13日南來北往行經苗栗地區而非參香的用路人，建議多利用國道1號、國道3號，避開台1線及台61線苗栗路段。相關進香回鑾交通管制、接駁專車及停車指引等相關資訊懶人包，可至苗栗縣警察局臉書及官方網站查詢。

苗栗縣警察局將於12日上午8點起，就拱天宮周邊台1線、台61線路段，實施交通管制或封閉匝道等措施。（圖由苗栗縣警察局提供）

山邊媽祖周邊交通管制措施。（圖由苗栗縣警察局提供）

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