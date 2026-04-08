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    首頁 > 生活

    清明春雨為石門水庫帶來3個基隆新山水庫水量 蓄水率增16％

    2026/04/08 11:39 記者謝武雄／桃園報導
    清明節連續春雨為石門水庫帶來3200萬噸蓄水。（記者謝武雄攝）

    清明節連續春雨為石門水庫帶來3200萬噸蓄水。（記者謝武雄攝）

    清明連假結束，雖然連續春雨讓民眾很不方便，卻為桃園市水情帶來正面挹注，根據經濟部水利署統計，石門水庫蓄水率由今年最低點的50.7％增至昨晚的66.6％，增加將近16％蓄水率，蓄水量估計增加約3200萬立方公尺，相當於3個多基隆新山水庫蓄水量。

    水利署北區水資源分署官員表示，此波降雨範圍除了在集水區，平地降雨也相當可觀，有助減少農業灌溉用水需求，配合農業部農田水利署桃園、石門管理處調整供水策略ㄝ減少農業放水，使水庫蓄水量得以快速增加；依統計，桃園市每日民生用水需求約120萬噸，農業用水在高峰期則約145萬噸，這次降雨有相當比例落於平地，有效降低農業用水壓力，間接提升整體水資源調度彈性。

    北水分署官員說，目前集水區仍持續進水，水庫蓄水量還會增加，整體而言可視為一波「及時雨」；水利署全國水庫水情資料顯示，截至昨晚11點，石門水庫有效蓄水量為1億3684萬立方公尺，顯示這次春雨確實對水庫增加蓄水、緩解水情緊張有所挹注。

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