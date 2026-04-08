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    首頁 > 生活

    核安會確認核三廠換照申請案符合要件 開始進行實質審查

    2026/04/08 11:39 記者吳柏軒／台北報導
    台電已送核三廠再運轉申請，核安會8日確認申請文件符合要件，正式開始實質審查。（資料照）

    台電已送核三廠再運轉申請，核安會8日確認申請文件符合要件，正式開始實質審查。（資料照）

    立法院修改「核子反應器設施管制法」，讓核電廠運轉期限可延長至60年，台電公司日前將屆期的核三廠啟動再運轉程序，並將申請案送到核安會，核安會今（8日）表示，針對台電提出的核三廠運轉執照換照申請案及再運轉計畫，相關文件符合申請要件，開始進行實質審查作業，將與外部學者專家組成專業團隊，依照國際標準嚴格審查。

    核安會表示，已邀請會外學者專家與會內同仁組成專案審查團隊，依法規及參考國際作法，針對核三廠再運轉計畫內容，包括機組現況、組織人力配置及訓練、設備定期維護與檢查、運轉期間規範及運轉文件恢復，以及品質查證方案及稽查計畫等，進行嚴格技術審查。

    核安會也表示，核三廠再運轉計畫執行期間，也會執行現場實地查證，確認台電依計畫落實執行。完成相關作業後，台電須將執行結果報告提送核安會審查。

    此外，台電亦須依法規要求，提送核三廠老化評估與管理、輻射相關議題查核評估、耐震安全評估等文件；相關送審文件也由核安會與外部專家共組專案審查團隊，依法規及參照國際標準，嚴格進行技術審查，確認是否符合法規及安全要求。

    核安會表示，會持續依資訊公開原則，將審查相關資訊公布在官網的「核電廠再運轉審查管制」專區；也預定於今年4月下旬於核三廠所在地屏東縣恆春鎮舉辦地方說明會，詳細辦理時間及地點等訊息待規劃後公布，並透過地方鄉（鎮）公所轉知地方鄉親，聽取地方意見，研議納入審查參考，使審查作業更為完善。

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