類日本東京「地下宮殿」 北市敦北地下大排7月開工

台北市政府在民權東路至南京東路間的敦化北路地下，以捷運潛盾工法建置5.6米管徑、長1.25公里的貯留管（敦北地下大排）。（圖由台北市水利處提供）

台北市提升降雨容受力並解決小巨蛋周邊的積淹水問題，將去年通過預算30億元在民權東路至南京東路間的敦化北路地下，以捷運潛盾工法建置5.6米管徑、長1.25公里的貯留管（敦北地下大排），預計在今年7月開工，並於2029年底完工。

台北市水利工程處表示，位於松山區的「敦化北路貯留設施新建工程」（敦北地下大排），在今年4月完成評選及決標作業，由翔益營造工程有限公司得標，預計7月開工，2029年底完工。

請繼續往下閱讀...

水利處表示，經過工程優化，「敦北地下大排」工程經費約17億元，為全國首創的地下管狀滯洪設施工程，將設置總量達3.2萬公噸的貯留空間，約16座標準游泳池容量。貯留管內徑為6.1米，長度為1117米，起點位於敦北公園，延伸終點則在南京東路，將有效提升區域排水能力，強化都市防洪體系。

水利處下工科表示，工程參考日本東京「地下宮殿」經驗，運用最新潛盾工程技術，於地底約20至35公尺處進行施工，如同「地下微創手術」，能在不擾動地表車流與周邊商業活動的前提下，於地底深處穩健開挖，並有效串聯周圍的排水體系，強化敦化北路沿線及小巨蛋周邊地區的防洪韌性。

下工科表示，「敦北地下大排」完工後，將不僅是全國首座結合大規模滯洪與自動化監控的地下防洪工程，更將成為台北市的防災新地標。透過整體規劃及自動化監控系統，將大幅提升城市降雨容受力及城市災後復原速度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法