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    首頁 > 生活

    關島擾動最快週末成颱 吳聖宇：預報將是大而強的颱風

    2026/04/08 10:36 即時新聞／綜合報導
    關島東南方有擾動正在發展，週末有機會成颱，預估有可能變成一個大而強的颱風。（圖擷自中央氣象署）

    關島東南方有擾動正在發展，週末有機會成颱，預估有可能變成一個大而強的颱風。（圖擷自中央氣象署）

    鋒面南移減弱，不過西半部仍有些水氣，今（8日）中午前西半部不時會有些短暫陣雨機會，午後雨勢將會趨緩，明（9日）起開始轉為穩定晴朗的炎熱天氣；而遠洋也開始有熱帶系統正在醞釀，關島東南方有擾動正在發展，週末有機會成颱，預估有可能變成一個大而強的颱風。

    天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書表示，今中午前在西半部仍不時會有些短暫陣雨機會，下半天開始有較乾的空氣移入，西半部逐漸轉為多雲天氣型態，入夜後整體天氣會更穩定一些。明起如先前預期轉變為較為晴朗炎熱穩定的天氣。

    目前在關島東南方的熱帶擾動「90W」已經逐漸發展起來，可能在今明兩天會先發展為熱帶性低氣壓，週五到週六（10-11日）間有機會增強為今年第4號颱風「辛樂克」（Sinlaku，米克羅尼西亞提供，女神名）。

    吳聖宇指出，目前預報資料對該系統未來發展強度跟規模都相當看好，有可能變成一個大而強的颱風，路徑上將以拋物線轉向為主，轉向點的預報還有很高的分歧度，誤差圈範圍很大，不過目前的預報來看對台灣天氣造成影響的機會偏低，未來預報變化可以持續觀察。

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