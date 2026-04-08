部醫資訊系統採購遭質疑 石崇良：依法辦理無不法

衛福部長石崇良強調，部醫採購絕無不法，子虛烏有。（記者羅碧攝）

針對外界質疑衛福部所屬醫院醫療資訊系統（HIS）採購案涉不法情事，衛福部長石崇良今（8）日強調，相關採購均依政府採購法公開辦理，程序透明，絕無不法，已要求全面清查，對於不實指控不排除採取法律行動。

石崇良表示，部立醫院資訊系統近年因設備老舊，陸續推動更新與整合，在系統改版過程中，所有採購均依政府採購法規定辦理公開招標，並無特定廠商或不當操作情形。他指出，對於外界指控，已責成相關單位嚴查釐清，「絕不容許無地放矢詆毀政府聲譽」，必要時將依法追究責任。

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衛福部進一步說明，本案為部屬醫院資訊系統整體升級計畫，由部立台北醫院取得19家醫院授權代辦採購，招標內容包括取得醫療資訊系統原始碼授權、技術移轉及系統上線等，均經效益評估及預算審查後依程序辦理，並經外聘專家審查通過。外界所稱數億元標案，係對契約內容未充分理解所致。

針對得標廠商背景爭議，衛福部指出，經查該公司（得標商昱誠公司非陸資企業）並非陸資企業，並已通過ISO27701及ISO27001資訊安全與個資保護相關認證，且第三方原始碼檢測未發現簡體中文或中國製元件，資安檢測結果正常。另統計近8年部立台北醫院資訊採購案共841件，該公司僅得標12件，占比約1.4%，與外界所稱「大量得標」不符。

在採購分工方面，衛福部強調，本案僅涉及軟體系統建置與技術移轉，不包含ORACLE授權及相關硬體設備，如伺服器、網路設備等，均由各醫院依需求自行辦理採購與驗收，並未有「買東賣西」或指定廠商情形。資訊中心籌備小組亦未參與各院採購決策，僅提供技術支援，且自113年以來已協助提出300餘項客製化需求，未向醫院收取額外費用。

衛福部強調，本案屬重大採購，均依規定辦理並經審查機制把關，後續將持續推動資訊系統升級，強化醫療服務品質與資安防護。石崇良重申，對於不實指控將嚴正面對並保留法律追訴權，以維護政府及醫療體系聲譽。

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