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    首頁 > 生活

    狗公園認養新模式！免派員維護 捐款、捐物資也能成為認養人

    2026/04/08 10:30 記者孫唯容／台北報導
    台北市動物保護處指出，今年3月15日修正台北市狗運動公園及狗活動區認養模式，增加捐款或捐贈物資也能做為認養狗公園的方式。（北市動保處提供）

    台北市動物保護處指出，今年3月15日修正台北市狗運動公園及狗活動區認養模式，增加捐款或捐贈物資也能做為認養狗公園的方式。（北市動保處提供）

    台北市狗公園以往的認養單位，需要派員維護園區。台北市動物保護處指出，今年3月15日修正台北市狗運動公園及狗活動區認養模式，增加捐款或捐贈物資也能做為認養狗公園的方式。

    動保處表示，以往企業認養狗公園必須派員維護園區設施設備及清潔管理工作，今年3月15日修正「台北市狗運動公園及狗活動區認養契約書」，現在已可以透過捐款、捐物資滿額方式申請認養狗活動區，讓民間及企業團體等有意參與公共事務者更容易加入認養行列。

    動保處指出，透過民間的捐助資源，投入狗公園的維護管理，動保處更將協助認養人在狗公園設置認養告示牌，還可與動保處合作辦理推廣動物保護或防疫相關活動，除免收場地費外，民間團體也可申請活動補助，或在園區辦理產品推廣活動、宣傳企業廣告。企業認養狗公園，以行動展現對動物友善環境的承擔與貢獻，符合企業社會責任（CSR），同時實現ESG的理念。

    動保處表示，根據統計，截至2025年，獲得395人次的熱心人士捐款，及獲贈2868件物資。感謝熱心民眾對動物保護工作的支持，也希望同時提供狗公園及狗活動區的認養方式，公開表揚捐款人，詳情可洽台北服務通的「狗運動公園及狗活動區認養」專區，或查詢動保處官網。

    台北市動物保護處指出，今年3月15日修正台北市狗運動公園及狗活動區認養模式，增加捐款或捐贈物資也能做為認養狗公園的方式。（北市動保處提供）

    台北市動物保護處指出，今年3月15日修正台北市狗運動公園及狗活動區認養模式，增加捐款或捐贈物資也能做為認養狗公園的方式。（北市動保處提供）

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