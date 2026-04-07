新北市1月交通死亡44人！ 交通部嘆：把大家努力都打翻了

交通部今天公布一月份道路安全統計。（記者吳亮儀攝）

交通部今天（7日）公布今年1月份的全國各縣市道路安全統計，並特別點出新北市光1月份就有高達44人因交通事故死亡，包行人、車禍等，較去年同期暴增31人。交通部官員嘆「光新北市就把大家在道安的努力都打翻了」。

今年1月，新北市交通死亡人數上，在30日整體死亡人數統計中，高達44人死亡，遠超過第2多的台中市、台南市（各24人）。由於新北市交通死亡數暴增，全台1月份就有264人死在交通上，較去年同期多了23人。

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交通部路政道安司司長吳東凌表示，1月份的道安數字變成「紅字」，主要是新北市的問題，「一個新北市就把大家的努力打翻了」，他表示，交通部在2月初有和新北市開緊急會議，討論因應方案，之後應有陸續改善。

吳東凌指出，新北市出事的原因，最主要是機車最多，大多是因緊張恍神、沒保持安全距離釀禍。吳東凌表示，後來與新北市討論具體措施，從速度管理著手，新北市府也發現夜間事故比例高，之後就採夜間號誌調整，做車行速度管理，讓機車汽車夜間行車速度不要太快，加上適當執法，讓狀況控制下來。

吳東凌指出，新北市政府之前把夜間號誌取消，紅綠燈在夜間僅會閃黃燈或閃紅燈，這樣很多機車騎士或汽車經過路口速度會快；之後新北市把號誌控制，讓行駛速度不要太快，不然夜間視線不好，風險會提高很多。

交通部今天公布1月份道路安全統計。（記者吳亮儀翻攝）

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