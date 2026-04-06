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    首頁 > 生活

    高雄爆發吃春捲上百人食物中毒 毒物專家顏宗海：小心危險溫度

    2026/04/06 12:03 記者許麗娟／高雄報導
    高雄正義市場春捲攤爆發集體食物中毒，業者被衛生局要求停業並重罰36萬元。（圖由高雄市衛生局提供）

    高雄正義市場春捲攤爆發集體食物中毒，業者被衛生局要求停業並重罰36萬元。（圖由高雄市衛生局提供）

    高雄市苓雅區正義市場內的春捲攤爆發集體食物中毒事件，至今（6）日已增到134人因上吐下瀉就醫，衛生局要求業者停業，並已進行調查食物中毒的原因。長庚醫院毒物科醫師顏宗海提醒，食物在「危險溫度」勿超過2小時。

    顏宗海表示，醫學上有個數字叫「危險溫度」介於7-60℃之間，以在天氣而言，室溫20多度即處於危險溫度中，一般環境常見的危險物包括金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、沙門氏菌，都容易在危險溫度中孳生，造成食物中毒。

    顏宗海說，潤餅或春捲的配料包括高麗菜、豆干、豆芽菜、蘿蔔、花生粉等，建議室溫下別放太久，最好不超過1～2小時，超過2小時易處於危險溫度中，易被環境中的危險物污染，造成食物中毒，症狀多為急性腸胃炎，如噁心、嘔吐、肚痛、腹瀉、發高燒，長時間放置應放於冰箱中保存，冷藏溫度4℃可避開危險溫度。

    長庚醫院毒物科醫師顏宗海提醒，食物在「危險溫度」勿超過2小時。（圖由顏宗海提供）

    長庚醫院毒物科醫師顏宗海提醒，食物在「危險溫度」勿超過2小時。（圖由顏宗海提供）

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