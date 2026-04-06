西螺公所靠這招把垃圾變黃金 鎮庫進帳逾230萬

西螺鎮清潔隊細分類資源回收廠，透過輸送帶輔助回收物細分成20多種，去年回收量增加且為鎮庫增加234多萬元。（記者黃淑莉攝）

雲林縣沒有公有垃圾焚化廠，縣府及各鄉鎮市公所大力推動垃圾分類、廚餘回收，從源頭減少垃圾量，西螺鎮公所在中央挹注1300多萬元，建置細分類資源回收廠，把可回收再利用資源細再分20多類，提高廠商收購意願，啟用後回收量增加，變賣後為鎮庫增加230多萬元。

西螺清潔隊員指著資源回收廠輸送帶上各式各樣回收物說，民眾把各種可回收垃圾交給清潔隊資源回收車，隊員會在車上簡單分類，回到清潔隊再由人力分類，有很多沒辦法撿出來，有大部分又變回一般垃圾，垃圾減量成效不大，且回收物因分選不夠細，資收廠購買意願低，價格也不高，現有輸送帶輔助，分選方便且細分20多類。

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西螺鎮長廖秋萍表示，西螺清潔隊舊的資收場空間不足、設備不堪使用，載回來的回收物堆置在戶外，遇雨淋濕破爛又變垃圾，公所透過立委劉建國向中央爭取，獲挹注1300多萬元，建置細分類資源回收場，增設分選輸送帶協助隊員細分類，像玻璃就按顏色細分，還有紙類、塑膠類、鐵製類也都再細分。

廖秋萍說，資源回收細分，不僅資收業者購買意願提升，價格也提高，細分類資收廠2024年底完工啟用，2025年回收數量達1500多公噸，2024年成長10%，變賣所得234多萬元。

廖秋萍指出，資源回收物變賣所得都入鎮庫，做為回饋清潔隊員使用，包括提高清潔獎金、汰換工作服及工作鞋、舉辦研習觀摩等費用。

西螺清潔隊強調，人工分選效能不佳，有機器設備輔助細分類回收量增加，不過資源回收源頭還是在家戶端，請民眾落實垃圾分類，並隨手把餐盒中廚餘倒掉沖洗一下，飲料杯封膜撕掉再回收，讓清潔隊員可以更細分，對回收量提升也有很大助力。

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