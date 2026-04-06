台北港設土方暫置場惹議 侯友宜：須納在地聲音、加強溝通

新北市長侯友宜表示，中央與地方應共同面對土方處理挑戰，但須充分納入在地意見，審慎評估交通、環保及居民影響，並強調推動前應加強溝通，兼顧發展與民生力求雙贏。（記者羅國嘉攝）

為擴增土方去化管道，行政院協調台北港提供用地設置土石方暫置場，由雙北市府租用並分期開發，不過遭在地居民與議員質疑、反對。對此，新北市長侯友宜表示，中央與地方應共同面對土方處理挑戰，但須充分納入在地意見，審慎評估交通、環保及居民影響，並強調推動前應加強溝通，兼顧發展與民生力求雙贏。

侯友宜今天出席淡水龍山寺參拜，行前受訪指出，目前土方處理面臨諸多挑戰，中央規劃以台北港作為暫置區域，在土方調度困難之際，中央與地方應共同面對。不過，他強調仍須充分考量在地聲音，尤其八里居民關切的交通、環保，以及對地方的影響與回饋，都應審慎評估、周全規劃，盼能兼顧發展與民生、創造雙贏。他也呼籲中央在推動前，務必與地方充分溝通，共同解決問題。

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新北市政府工務局日前辦理「台北港北淤沙區土石方暫置區說明會」，該暫置場透過行政院及內政部共同協調，由台北港務公司提供港區範圍內約14公頃土地，供雙北市作為進港填海造陸前的「前置暫置區」。不過遭八里居民、地方民代反對，質疑可能帶來「交通衝擊、環境保護及回饋金機制」。

針對「前置暫置區」推動進度，工務局強調，在地民代確實表達了高度的疑慮與關切。新北市政府作為地方主管機關，必須協助在地居民把關生活品質，目前已責成規劃廠商，務必將上述地方訴求納入後期計畫中妥善規劃。也將地方說明會建議事項優先改善，後續將針對公共工程部分進行試辦，雙北市府也將持續與地方進行溝通與說明，並針對試辦情形滾動檢討改善優化。

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