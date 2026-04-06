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    首頁 > 生活

    一試成主顧 台南農產進軍英國食品展獲1億5千萬商機

    2026/04/06 11:45 記者劉婉君／台南報導
    台南農產進軍「英國國際食品飲料展（IFE）」，成功媒合超過900組貿易洽談，預估創造逾新台幣1億5000萬元的商機。（農業局提供）

    台南農產進軍「英國國際食品飲料展（IFE）」，成功媒合超過900組貿易洽談，預估創造逾新台幣1億5000萬元的商機。（農業局提供）

    台南農產進軍英國規模最大、歷史最悠久的「英國國際食品飲料展（IFE）」，在駐英大使館協助下，首度參展即成功媒合超過900組貿易洽談，預估創造逾新台幣1億5000萬元商機。

    英國國際食品飲料展於3月30日至4月1日在英國倫敦Excel展覽中心舉行，台南市長黃偉哲親率農漁產廠商組成「台灣台南館」遠征，並將新鮮的金鑽鳳梨與紅寶石芭樂空運至現場，成為現場最吸睛的產品，吸引許多人試吃，不僅外籍買主讚不絕口，更有許多長居倫敦的台灣鄉親聞香而來，對於能在異鄉吃到正宗家鄉味相當感動，紛紛詢問購買通路。

    黃偉哲表示，台南農產外銷長期深耕日、韓及新加坡等亞洲市場，已建立穩固口碑，為開拓國際藍海，去年起積極接觸大洋洲與歐洲，並已在澳洲、荷蘭與法國推廣且獲得良好迴響，此行的目標原是「試水溫」，但許多英國買家卻「一試成主顧」，隨著台南冷鏈外銷體系逐步成長，未來可長期耕耘英國市場。

    李芳林說，為期3天的展覽期間，台灣台南館累計吸引超過900組買主洽談，包含英國頂級百貨Harrods及最大食品電商Ocado的買主，均到場洽談，對台灣及台南農產的風味、包裝及品質控管高度肯定，明年將擴大規模參展，未來也會持續針對歐洲消費習性開發專屬產品，強化外銷競爭力，讓台南優質農產持續在國際舞台發光，提升全球知名度。

    台南的金鑽鳳梨與紅寶石芭樂新鮮空運至「英國國際食品飲料展」，在會展中相當吸睛，也讓許多試吃的外國買家讚不絕口。（農業局提供）

    台南的金鑽鳳梨與紅寶石芭樂新鮮空運至「英國國際食品飲料展」，在會展中相當吸睛，也讓許多試吃的外國買家讚不絕口。（農業局提供）

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