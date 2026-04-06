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    首頁 > 生活

    工廠驚見大腹便便母綠鬣蜥 及時被捕

    2026/04/06 11:40 記者蔡文居／台南報導
    這隻長1公尺多的巨型綠鬣蜥母蜥，及時捕獲避免社區擴散。（鄭一銘提供）

    這隻長1公尺多的巨型綠鬣蜥母蜥，及時捕獲避免社區擴散。（鄭一銘提供）

    外來種綠鬣蜥繁殖力驚人，抓不勝抓，台南市安南區一家工廠日前闖入1隻巨大的胖母蜥，在工作桌上曬太陽，員工撞見嚇了一跳，經通報獵捕後，發現竟然是1隻準備下蛋生產的母蜥，及時抑制其在社區擴散。

    南市議員李中岑助理鄭一銘經常義務協助民眾捕蜂捉蛇，民眾發現工廠內這隻巨大的綠鬣蜥後，通報長安里長鄭銘學向鄭一銘求助。

    鄭一銘利用捕獸網將牠逮捕歸案送交南市農業局，一量竟然長達120公分，十分大隻，如果未及時將牠捕獲，生下一窩，可能很快就在社區裡擴散。

    南市森保科長朱健明表示，台南市去年共移除綠鬣蜥2萬7000多隻，比前一年增加1倍，目前委外廠商日以繼夜，在南區和仁德區等重點區域捕捉，由於綠鬣蜥一窩可下80顆蛋，抓不勝抓，感謝熱心民眾協助捕捉，目前要清零難度高，但已控制其向市區擴散。民眾如果發現綠鬣蜥蹤影，可撥打綠鬣蜥通報電話0989100919、0912354463，會立刻派人處理。

    這隻巨大的胖母蜥，闖入工廠在工作桌上曬太陽。（鄭一銘提供）

    這隻巨大的胖母蜥，闖入工廠在工作桌上曬太陽。（鄭一銘提供）

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