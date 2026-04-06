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    首頁 > 生活

    苗栗三大水庫水量繼續增加 明德水庫蓄水率已達9成

    2026/04/06 10:49 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗暴雨致災，水庫獲挹注，苗縣三大水庫蓄水量繼續增加。圖為鯉魚潭水庫今天上午7點時畫面。（鯉魚潭水庫管理中心提供）

    苗栗暴雨致災，水庫獲挹注，苗縣三大水庫蓄水量繼續增加。圖為鯉魚潭水庫今天上午7點時畫面。（鯉魚潭水庫管理中心提供）

    苗栗縣許多鄉鎮市因4日暴雨釀災，包括後龍招牌水果西瓜與甜瓜慘遭滅頂，也發生水淹民宅、道路不通、車輛泡水等災情。不過，4日之前蓄水量持續探底的苗栗縣三大水庫明德水庫、永和山水庫與鯉魚潭水庫，獲得此波降雨挹注水量，明德水庫蓄水率依今天早上經濟部水利署資料達到9成，永和山水庫蓄水率持續增加至42.5%，鯉魚潭水庫蓄水率達33.2%。

    主管永和山水庫的台水第三區管理處昨受訪時曾提到，由於永和山水庫為離槽式水庫，水量後續應會持續增加；永和山水庫昨天上午蓄水率剛重返4字頭、達40.7%，目前則增加至42.5%，有效蓄水量為1273.7萬立方公尺。

    至於明德水庫，在暴雨來襲當天即進帳700多萬噸水，水庫水位一度逼近滿水位，主管機關農田水利署苗栗管理處為維護大壩安全也執行調節性放水；依經濟部水利署資料，明德水庫蓄水率達到90.1%，有效蓄水量則為1119.5萬立方公尺。明德水庫因進帳超過1000萬噸水量、水位逼近滿水位，且這兩天可能持續下雨，明德水庫持續調節性放水估計放水量達600萬噸。

    至於鯉魚潭水庫，負責苗栗、台中用水，4日之前蓄水率已經掉到2成多，但昨日重返3成，今天水量持續挹注，鯉魚潭水庫蓄水率達33.2%，有效蓄水量則為3842.2萬立方公尺，較昨日相比持續增加。

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